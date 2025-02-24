В Атырау дети катались на баллонах, привязанных к машине

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

В Сети распространилось видео, на котором водитель катает двоих детей, привязав их резиновые баллоны к заднему капоту автомобиля.

Кадр из видео Atyrau Online

При этом водителя не смущает то, что детей обдает выхлопными газами, а также скорость автомобиля, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Зима в Атырау все еще радует снегом, а вместе с ней — и находчивых любителей экстрима. Кто-то решил, что отличная идея — привязать два баллона с детьми к машине и покатать их по дорогам. Ну а что, ведь что может пойти не так, когда скользкая трасса, автомобили вокруг и полное отсутствие безопасности? Видимо, это новый уровень заботы — пусть ребенок с детства учится держаться за жизнь крепче», - гласит комментарий к видео на странице Atyrau Online.

В ДП города незамедлительно отреагировали на данный инцидент.

«Департамент полиции Атырауской области сообщает: в отношении владельца указанного автотранспортного средства составлен административный протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК, то есть за нарушение правил перевозки пассажиров при управлении транспортным средством», - сообщили в полиции.

Стоит отметить, что подобные экстремальные развлечения могут иметь серьезные последствия для здоровья и жизни участников. Несмотря на то, что они могут казаться увлекательными и захватывающими, они скрывают за собой ряд опасностей.

Дети, привязаные к автомобилю, подвергаются огромному риску получения серьезных травм при любой резкой остановке, маневре или даже малейшей ошибке водителя. Столкновения с твердыми предметами, падения — все это может привести к сильным ушибам, вывихам, переломам или даже более тяжелым травмам.

В такой ситуации дети не могут контролировать происходящее, не могут быстро принять меры, чтобы избежать угрозы. Они абсолютно зависимы от действий водителя.

#дети #полиция #Атырау #автомобиль

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