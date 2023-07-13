В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана

Очередной Малый курултай казахов Монголии состоялся в Казахском музыкально-драматическом театре им. Мухамедкали Курманхана в Баян-Ульге. Приветствуя гостей, глава региона Камелият Ахмади признался, что очень рад возобновлению Малого курултая казахов Монголии, проведение которого было прервано более чем десять лет назад. Он также отметил, что высокий статус гостей и наличие в составе казахстанской делегации представителей Администрации Президента РК, депутатов Парламента свидетельствуют о придании данному мероприя­тию особого значения. Глава региона подробно рассказал об экономической и социальной ситуации в крае и жизнедеятельности населения.

В ответном слове советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев сообщил, что прибыл на малый курултай по поручению Касым-Жомарта Токаева и зачитал приветственное письмо в адрес участников курултая. В своем обращении Глава государства отметил важность культурных, деловых связей, укрепляющих дружбу и сотрудничество двух стран, подчеркнув, что Казахстан всегда твердо придерживается политики добрососедства. «Государство уделяет особое внимание положению соотечественников за рубежом и готово поддержать всех, кто изъявит желание вернуться на родину предков», – говорится в письме.

Президент «Фонда Отандас­тар» Абзал Сапарбекулы в своем выступлении поблагодарил жителей региона за внимание и искренность и остановился на основных направлениях и задачах работы фонда. В частности, молодежь получила широкую информацию об образовании, выборе профессии, активном участии молодого поколения в различных исторических поз­навательных проектах, сохранении национальных традиций и духовных ценностей среди соотечественников за рубежом и мерах их поддержки.

В рамках курултая состоялось вручение наград наиболее заслуженным представителям казахской диаспоры. За особый вклад в развитие национальной культуры ряд представителей творческой интеллигенции и общественности был награжден медалью «Шапағат», специальным знаком и Благодарственным письмом от Президента Респуб­лики Казахстан, благодарственными письмами и памятной медалью «Фонда Отан­дастар».

После Монголии состоялась встреча руководителей «Фонда Отандастар» с представителями казахской диаспоры в Кос-Агашском районе Республики Алтай Российской Федерации. Официальную делегацию в составе президента «Фонда Отандастар» Абзала Сапарбекулы, депутатов Парламента РК и представителей интеллигенции встречал на границе глава Кос-Агашского района Серикжан Муратханулы. Члены казахской делегации ознакомились с бытом региона и посетили музей, в котором прославляются национальные ценности.

Жители крупнейшего по площади Кос-Агашского района Республики Алтай сохранили казахские традиции и обычаи. После встреч с населением и общения с жителями района сос­тоялся грандиозный концерт казахской музыки в исполнении Карагандинского академического оркестра национальных инст­рументов имени Таттимбета.