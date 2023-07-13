В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
122
Аяжан Газиз
Казахстанскую делегацию, в состав которой вошли советник Президента РК Малик Отарбаев, президент НАО «Фонд Отандастар» Абзал Сапарбекулы, посол РК в Монголии Габит Койшибаев, депутаты Парламента РК и представители творческой интеллигенции, тепло приняли руководители аймака – глава региона Камелият Ахмади и председатель местного законодательного собрания Хабыл Шарив. В ходе встречи ее участники обменялись мнениями об укреплении и активизации культурных, экономических, духовных связей между нашими странами и народами.