В Бенине военные захватили власть

Военный комитет возглавил подполковник Тигри Паскаль

Военные захватили власть в Бенине, сместив президента Патриса Талона. Об этом сообщил новостной портал La Nouvell Tribune, ссылаясь на заявление, зачитанное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Всю полноту власти в стране взял военный комитет. Его возглавил подполковник Тигри Паскаль, передает корпорация. Военные объявили о роспуске всех государственных органов власти. Где находится Талон, неизвестно.

Государственный переворот произошел в обстановке подготовки президентских выборов в Бенине, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года. Конституционный суд утвердил двух кандидатов - государственного министра, министра экономики и финансов Ромуальда Ваданьи и бывшего министра культуры (2015-2016) Поля Ункпе. Лидеры оппозиции до участия в выборах допущены не были. Талон дважды побеждал на выборах и не может переизбираться на третий срок.

Ранее сообщалось, что столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных, работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена, улицы опустели.

