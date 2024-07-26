В деле о Ледовом дворце в Шымкенте поставлена точка

Суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры Шымкента о признании недействительным договора купли-продажи государственной доли в уставном капитале ТОО «Дворец Спорта города Шымкент», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что еще в мае специализированный экономический суд удовлетворил иск.

Договор купли-продажи 67,09 % государственной доли в уставном капитале ТОО «Дворец спорта города Шымкент» от 08 сентября 2017 года, заключенный между отделом экономики и финансов города и ТОО «М.», был признан недействительным.

Однако ответчик не согласился с этим решением и подал на апелляцию.

Коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, поскольку спорная сделка противоречит требованиям Гражданского кодекса, закона о госимуществе и др.

«Дворец Спорта» («Ледовый дворец») является единственным спортивным учреждением в южном регионе с ледовым катком. Соответственно, не входит в конкурентную среду, так как таковых сооружений в городе не имеется. При таких обстоятельствах продажа спортивного учреждения должна была быть произведена путем объявления тендера, а не аукциона», - говорится в сообщении суда.

Коллегия, с учетом требований норм законодательства, вышеуказанных обстоятельств, а так же принимая во внимание, что спортивное учреждение имеет особое значение для города, пришла к выводу, что оснований для изменения или отмены решения суда первой инстанции не имеется.

Постановлением апелляционной инстанции от 24 июля 2024 года решение оставлено без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.