В диалоге со зрителем

Ознаменован 120-й театральный сезон был и двумя юбилеями артистов театра: это 70-летие заслуженного деятеля Казахстана, народного артиста Кыргызстана, кавалера ордена Дружбы Российской Федерации, профессора Казахского национального университета искусств Сергея Матвеева и 60-летие замечательной актрисы театра, режиссера, сценариста и поэта Людмилы Крючковой.

– По инициативе директора театра Айболата Жаудыра мы еще до пандемии сделали небольшие гастроли для Сергея Федоровича с моноспектаклем, посвященным Александру Сергеевичу Пушкину. Этой постановкой мы начали празднование его юбилея здесь, в театре, затем дали несколько спектаклей в Алматы, а после – в его родном театре в Бишкеке, где, окончив ГИТИС, Сергей Матвеев начал работать. Отрадно, что зрители в Кыргызстане хорошо помнят своего ведущего артиста, – рассказал главный режиссер театра, заслуженный артист РК Бекпулат Парманов.

В юбилейный сезон заслуженная артистка РК Наталья Косенко, актриса Наталья Матвеева и главный режиссер театра Бекпулат Парманов получили медали «Еңбек ардагері»; нагрудные знаки «Мәдениет саласының үздігі» вручены актерам Ивану Анопченко, Оксане Бойко и Игорю Седину; ряд сотрудников театра отмечен благодарственными письмами министра культуры и спорта и акима столицы.

Ко Дню Независимости артис­там ГАРТД вручил награды Президент Касым-Жомарт Токаев: почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» удос­тоен Сергей Матвеев, ведущая актриса театра Светлана Фортуна стала кавалером ордена «Құрмет».

– Главная задача любого театра – новые постановки. В юбилейный год была представлена зрителям мелодрама «Путешествие в обратно» по новелле Шмидта «Нарисуй мне самолет», режиссером-постановщиком которой выступил актер театра Игорь Седин. Затем мы пригласили режиссера из Санкт-Петербурга. Выпускник Театральной академии Тимофей Ткачев поставил спектакль-импровизацию «Братья Гримм». Это был удивительный опыт, познавательный урок, особенно для молодых актеров, – считает Бекпулат Саттарович.

Не забывали в театре и про юных зрителей: для них артис­ты подготовили сказку М. Бартенева «Снегурушка», режиссером-постановщиком выступила Людмила Крючкова, художником-постановщиком – Мария Бандышева, художником по кос­тюмам – Александр Корженко.

Одним из важных реализованных проектов прошлого сезона стало сотрудничество с ГИТИСом, благодаря которому дипломники и выпускники известнейшего российского вуза приезжают ставить спектакли в театры Казахстана и стран Центральной Азии. Подчеркнем: приезжают не только режиссеры, но и художники по костюмам, хореографы.

– Нам посчастливилось, что выпускник ГИТИСа – режиссер Иван Петров и художник Екатерина Витковская совместно с нашими актерами поставили спектакль Григория Горина «Кин IV», – отметил Бекпулат Саттарович. – Здесь была цель – поддержать именно молодых специалистов, театральных деятелей Казахстана и России. Проект,­ думаю, будет существовать и дальше, потому что нам такая работа понравилась. Это новое видение театрального действия на сегодня. Москва и Нур-Султан: мы живем по своим меркам, они – по своим, хотя законы театра одни и те же. Нам было интерес­но, как же там сегодня смотрят на театральную действительность XXI века?

В рамках проекта состоялась встреча ректора ГИТИСа, зас­луженного деятеля искусств РФ, профессора Григория Зас­лавского с актерами театра: он специально приехал посмот­реть дипломную работу своих выпускников – спектакль «Кин IV», а после провел мастер-класс с обсуждением постановки.

– Профессор Заславский подчерк­нул, что пьесы Григория Горина ставят в основном в России, в нашем регионе это редкость. Он отметил профессионализм, с которым труппа подошла к постановке. И нам тоже было интересно работать, потому что в этом произведении и стиль языка совсем другой, и отношение к жизни, столько юмора, сарказма… Было увлекательно наблю­дать, как московская команда преподнесет материал, как наши актеры это «съедят», – поделился главный режиссер театра.

Уже летом прошла премьера спектакля «Гоголь. Петербург», режиссер-постановщик, художник-сценограф и художник по костюмам – Рача Махатаев. Затем театр участвовал в фестивале «Театральные встречи», посвященном 30-летию Независимости и Дню столицы, куда были приглашены театры Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В рамках фестиваля ведущие театральные критики и режиссеры проводили мастер-классы для молодых.

– Такие встречи очень нужны, потому что мы должны понимать, куда движется театр, какая у нас молодежь. До пандемии были специальные молодежные фестивали, где мы смотрели на подрастающее театральное поколение – режиссеров, художников, артистов, пытались понять, как они этот мир видят, что их волнует,­ – рассуждает Бекпулат Парманов.

В рамках международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России» в режиме онлайн молодые актеры театра проходили мас­тер-классы по сценическому движению и сценической речи. Работала секция по современной российской драматургии. Международный союз театральных критиков Казахстана оценил «горьковцев» как самый активный театр в онлайн-формате, а Бекпулат Парманов вошел в топ-10 лучших режиссеров по количеству постановок.

О работе ГАРТД его директор Айболат Жаудыр рассказал на международной конференции «Русский театр за рубежом как институт русской культуры», состоявшейся в рамках 23-го международного фестиваля «Встречи в России» в Санкт-Петербурге. Он выступил с докладом «Интеграция русского театра им. М. Горького в национальную культуру Казахстана».

– Осуществлен еще один интересный проект – цикл короткометражных фильмов «Кино в театре» с учас­тием наших актеров. Мы очень рады, что раскрылся такой талант нашего актера Сергея Маштакова: он сам выступил и автором­ сценария, и режиссером-постановщиком десяти фильмов, которые вышли на YouТube-канале театра, – отметил Бекпулат Саттарович.

Любой театр занимается просветительством, и одна из важных задач, по мнению режиссера, – обогатить зрителя духовно, особенно подрастающее поколение. Так, в рамках просветительского проекта «Дети и театр» акимата Нур-Султана и Министерства культуры и спорта в ГАРТД прошли театральные уроки.

– Это был живой диалог детей с театром. Мы хотели показать не только внешнюю, но и внутреннюю сторону работы актерской и театральной в целом. Например, многие ребята не знают, что такое авансцена, или думают, что костюмы для постановок покупают уже готовыми в магазинах. Я им рассказывал, что художники по костюмам шьют их для каждого героя, показывал наш пошивочный цех, объяснял, что такое реквизит, как и из чего готовятся декорации. Всю палитру деятельности театра, насколько это было возможно в условиях карантина, мы показали, – отметил Бекпулат Саттарович.

Завершился юбилейный театральный сезон ГАРТД им. М. Горького спектаклем по рассказам Василия Шукшина «Светлые думы» в постановке приглашенного режиссера из Челябинска Евгения Гельфонда. Сценическая фантазия по восьми рассказам писателя не оставила равнодушной столичную пуб­лику.

К сожалению, в день премьеры труппа попрощалась с талантливым артистом Александ­ром Лукашевичем, он с семьей переезжает в Германию. Много добрых слов было сказано в адрес Александра, почти за 10 лет работы в театре сыгравшего более 30 ролей, радовавшего столичную публику своим потрясающим голосом…

– С учетом пандемии за сезон поставить 5–6 спектаклей – большое дело. Помимо этого мы еще проводили творческие встречи с нашими актерами в библиотеках, готовили программы, посвященные поэтам – Абаю, Жамбылу, Мукагали Макатаеву, Касыму Аманжолову, Олжасу Сулейменову. Актеры играли в пустом зале, шла прямая трансляция для зрителей. Конечно, было непривычно, трудно, – рассуждает Бекпулат Саттарович.

Творческий процесс в театре идет постоянно, и артисты приходят сюда ежедневно, им необходимо общение и друг с другом, и со зрителями. Дистанционный формат стал для всех испытанием.

– Как живой театр, который нуждается в живых глазах зрителя, может дистанционно работать? Конечно, с перебоями. Наши актеры делали все, чтобы со зрителями не расставаться: придумывали театр дома, кино в театре, онлайн-сказки для детей... Да, эмоционально было тяжело, но, с другой стороны, это мотивировало на творческий поиск и открытия, – считает Бекпулат Парманов.

Рассказал режиссер и о планах на новый – 121-й – сезон, который, надеются в театре, скоро начнется. Так, зрителей ждет моноспектакль ведущей актрисы ГАРТД Светланы Фортуны. Планируется постановка пьесы молодого драматурга Маншук Дайрабаевой, победителя конкурса «Драма.КZ». Спектакль расскажет, как современная семья справляется с проблемами и конфликтами.

– В репертуаре театра важна разноплановость, – считает Бекпулат Саттарович. – Мы всегда обращались к мировой классике для детей, сейчас планируем поставить «Щелкунчик». Также в разработке драма Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо». Я буду ставить комедию Клода Манье «Как стать богатым». У главного хореографа театра Розы Бельгибаевой родилась идея поставить пластический драматический спектакль, в котором фактически не будет текста. Хотим открыть новые грани языком театра.

Если эпидемиологическая обстановка улучшится, труппа

ГАРТД сможет выехать в конце сентября на гастроли в Караганду и на фестиваль «Звез­ды театров в Душанбе», где покажет спектакль «Наедине с Пушкиным». Безусловно, вновь продолжится международное творческое сотрудничество и в постановках будут задействованы приглашенные специалисты.

– Если бы наш театр не был интересен, сюда не рвались бы ставить спектакли режиссеры, художники театров не только Казахстана, но и Кыргызстана, Узбекистана, России. Это говорит о профессиональном статусе нашего творческого коллектива, – подчеркнул главный режиссер ГАРТД им. М. Горького.

Бекпулат Парманов уверен, что именно в такие сложные периоды людям нужен театр – чтобы дать ответы на волнующие воп­росы, поддержать, отвлечь от трудностей жизни. А зрители нужны театру.

– Без подпитки четвертой стены – зрителей – театр не может существовать. Мы ради них, не ради себя работаем. Их аплодисмен­ты говорят о том, что они нас поняли, что диалог зрителя и актера состоялся, – говорит Бекпулат Парманов. – Чем больше добра и красоты даст театр, тем добрее, сильнее, толерантнее будет наш мир.