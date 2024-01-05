В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры

Культура и общество
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Новый документальный фильм о трагических январских событиях 2022 года показали телеканалы, передает Kazpravda.kz

Фото: Almaty.tv

В фильме буквально по дням и по часам представлено, как развивались события на улицах казахстанских городов, как и когда принимались ключевые решения, каким образом был преодолен кризис.

В новом документальном фильме показаны эксклюзивные документы, фото- и видеоматериалы событий январской трагедии. Зрителям была представлена полная картина произошедшего в январские дни 2022 года.

Как отмечено в документальном фильме, в 11 регионах страны были организованы митинги. Одновременно в этих областях и городах мирные социальные протесты превращались в погромы с экстремистскими требованиями свергнуть государственную власть. Режиссура заговорщиков была направлена на разжигание конфликта.

Документальный фильм раскрывает сценарий заговорщиков, который предполагал 4 волны развития событий:

1 волна. Мирные митинги.
Реализована 1-3 января (в ряде регионов страны)
Цель – вывести народ на улицы, чтобы внедрить в толпу своих провокаторов, боевиков.

2 волна. Беспорядки, погромы, поджоги.
Реализована 4-5 января (частично в ряде регионов, полностью – в Алматы)
Цель – создание атмосферы хаоса и беспорядка, на волне мародерства захватить оружейные магазины, создание баррикад из сожжённых автомобилей.

3 волна. Захват зданий: административных, силовых структур, СМИ, транспортных (аэропорт) и информационных (СМИ, телевышка) коммуникаций. Захват заложников, публичное насилие над представителями власти.
Реализована 5-6 января (частично в Алматы). Цель – посеять страх и панику среди населения, показать беспомощность законных властей, одновременно символически демонстрируя свой контроль над акиматами, полицией, СМИ, аэропортами и т.д.

4 волна. Сирийский сценарий.
Не реализован
Подъем «спящих» ячеек радикалов. Привлечение иностранных боевиков. Цель - создание отдельных бандитских и террористических анклавов по стране. Захват власти в отдельных регионах. 

Қантар всколыхнул всю страну, этот период вошел в историю как заранее тщательно спланированная попытка масштабного государственного переворота с целью захвата власти.

#фильм #Кантар

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