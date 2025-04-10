В две смены укрепляют берега рек в Акмолинской области

Паводки
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В регионе в ускоренном темпе продолжают противопаводковые мероприятия

Укрепление берегов и дноуглубление русла реки Жабай продолжается в районе села Балкашино Сандыктауского района. Работа ведется на участках вдоль береговой линии, где расположен районный центр, с целью улучшения водоотведения и предотвращения возможных подтоплений, передает корреспондент Kazpravda.kz

С нынешней ситуацией, а также ходом реализации важного проекта ознакомился аким области Марат Ахметжанов, сообщила пресс-служба областного акимата. 

По информации подрядчиков, на участке протяженностью 5,2 км, работа выполнена на 79 %. Для ускорения темпов строительства люди работают в две смены.

В рамках социальной ответственности бизнеса строительная компания дополнительно поработала на других проблемных участках. Так, в селе Сандыктау укреплен берег реки Жабай на отрезке в 100 метров. На реке Петровка обустроено 300 метров берега, на реке Саркырама, что в районе села Каменка, такая работа проведена на 100 метрах береговой линии.

Все эти меры направлены на повышение пропускной способности рек, снижение возможных рисков подтопления. Все сделанное повлияло на то, что значительные объемы воды, представлявшие угрозу, безопасно распределены. В результате значительно повысился уровень защищенности местных жителей от большой воды.

 

#паводки #реки #районы #берег

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