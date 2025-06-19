В двух селах Абайского района впервые появится центральный водопровод

Водное хозяйство
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Венера Баталова
корреспондент

В Карагандинской области воду проводят в те села, где центрального водоснабжения не было никогда. Таким образом реализуют поручение Главы государства: чистая вода – в каждый дом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат Карагандинской области

В Абайском районе подключение Ягодного и Садового станет завершающим этапом в программе водоснабжения, после чего будет достигнут 100% охват сельского населения качественной питьевой водой.

Жители этих сел до сих пор использовали колонки или бурили скважины на своих участках.

«И в Ягодном, и в Садовом проживает чуть больше 200 человек. Для удобства жителей разработали проект с подводом воды к каждому дому. Он включает прокладку магистральных сетей, установку насосных станций с водонапорными башнями», - рассказал начальник отдела строительства Бахтияр Мурсалов.

В Ягодном все сети уже проложены, идут пусконаладочные работы. Объект готов на 98%, завершение ожидается до конца июня. После этого жители смогут самостоятельно подключиться, получив технические условия.

В Садовом работы пока на середине пути — уложено 1,7 из 4,2 км водопровода, установлен 21 колодец. Полное завершение работ здесь намечено на сентябрь.

Сельчане с нетерпением ждут централизованную подачу воды. Нина Павлющенко живёт в Садовом почти полвека и, как многие в селе, до сих пор обходится скважиной на своём участке.

«Мы очень рады таким переменам. Хотя и есть свой домашний водопровод, но то насосы горят, то ещё какие-нибудь неполадки. А теперь, как только к дому подведут сети, мы сразу подключимся. Это же такая красота», — говорит жительница Садового.

В малочисленных населенных пунктах устанавливают блочно-модульные станции очистки воды. Работы идут в пяти селах: Жоне, Тасзаимке, Восходе, Поливном и Пахотном. Скважины готовы, идет сборка станций, оборудование ожидается в июле.

Таким образом, в Абайском районе будет полностью завершена программа обеспечения населения качественной питьевой водой.

#область Абай #водопровод #поручения президента

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