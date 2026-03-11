Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого обсуждены итоги выездов сенаторов в регионы по разъяснению норм проекта новой Конституции сообщает Kazpravda.kz
В ходе обсуждения итогов выездов сенаторов в регионы, посвященных разъяснению положений новой Конституции, спикер Сената сообщил, что за последние недели депутаты провели около 600 встреч и тематических мероприятий, охватив широкую аудиторию во всех областях страны.
Маулен Ашимбаев также напомнил слова Главы государства, о том, что новая Конституция – это исторический шаг к системной перезагрузке политических институтов и последовательному переходу Казахстана к современной и эффективной модели управления.
«В последние годы по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева осуществляются масштабные преобразования, последовательным продолжением которых стала конституционная реформа. Это решение стало историческим для Казахстана. Стратегическая цель конституционной реформы – укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граждан. Новая Конституция – это своевременный ответ на глобальные вызовы и фундамент устойчивости государства. Реформа создает современную, эффективную политическую модель, ориентированную на защиту прав граждан и реальный диалог с обществом», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.
Ключевым изменением новой Конституции, как было отмечено, стало провозглашение прав и свобод человека абсолютным приоритетом и высшей ценностью государства.
«Новая Конституция не только совершенствует политическую модель, но и меняет саму парадигму государственности. Ключевым приоритетом реформы становится человек: его жизнь, права и свободы официально провозглашаются высшей ценностью. Таким образом, новый Основной закон трансформирует систему власти в инструмент защиты интересов граждан. Сенаторы, работая в тесном контакте с общественностью, экспертами, представителями гражданского сообщества и молодежью, полностью поддерживают проведение референдума по новой Конституции. В этот исторический момент для нашей страны важны сплоченность и единство нашего народа. Поэтому участие каждого казахстанца в референдуме 15 марта – это вклад в строительство Справедливого, социального и процветающего Казахстана», – резюмировал спикер Сената, обращаясь к участникам заседания.