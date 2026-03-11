Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого обсуждены итоги выездов сенаторов в регионы по разъяснению норм проекта новой Конституции сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

В ходе обсуждения итогов выездов сенаторов в регионы, посвященных разъяснению положений новой Конституции, спикер Сената сообщил, что за последние недели депутаты провели около 600 встреч и тематических мероприятий, охватив широкую аудиторию во всех областях страны.

Маулен Ашимбаев также напомнил слова Главы государства, о том, что новая Конституция – это исторический шаг к системной перезагрузке политических институтов и последовательному переходу Казахстана к современной и эффективной модели управления.

«В последние годы по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева осуществляются масштабные преобразования, последовательным продолжением которых стала конституционная реформа. Это решение стало историческим для Казахстана. Стратегическая цель конституционной реформы – укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граждан. Новая Конституция – это своевременный ответ на глобальные вызовы и фундамент устойчивости государства. Реформа создает современную, эффективную политическую модель, ориентированную на защиту прав граждан и реальный диалог с обществом», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Ключевым изменением новой Конституции, как было отмечено, стало провозглашение прав и свобод человека абсолютным приоритетом и высшей ценностью государства.