В Европе 32 медиакомпании предъявили Google иск на €2,1 млрд

В мире, Технологии
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Айман Аманжолова
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По данным газеты Politico, иск касается политики компании в области цифровой рекламы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: selfhacker.net

Более 30 медийных организаций Европы предъявили американской корпорации Google иск, потребовав от нее возмещения ущерба на сумму около €2,1 млрд. Об этом сообщила газета Politico.

По данным газеты, иск касается политики Google в области цифровой рекламы.

"Если бы Google не злоупотребляла своим доминирующим положением, медиакомпании могли бы получать значительно больше доходов от рекламы и меньше платить за оказание рекламных услуг", - приводит издание выдержку из заявления истцов.

Axel Springer, Schibsted, DPG Media и другие медиакомпании из 17 стран Европы подали иск в суд Нидерландов.

В июне 2023 года Еврокомиссия обвинила Google в несоблюдении антимонопольного законодательства в области рекламного бизнеса. ЕК за последние годы санкционировала многомиллиардные штрафы ведущим американским цифровым корпорациям, включая Microsoft, Google и Amazon, за нарушение правил ЕС в сфере конкуренции на цифровом рынке.

 

#суд #реклама #иск #Нидерланды #Google

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