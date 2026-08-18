Казахстан за семь лет удвоил экспорт несырьевых товаров

Потребительский рынок
Дана Аменова
корреспондент

Важным результатом является и соотношение темпов роста

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Товарооборот несырьевых  товаров Казахстана со всеми странами мира по итогам января–июня 2026 года достиг $43,9 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Как уточняется, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 7,6%  или на $3,1 млрд. При этом экспорт продемонстрировал значительно более высокую динамику. За первые шесть месяцев 2026 года казахстанские предприятия поставили на внешние рынки обработанных товаров на $15,2 млрд  на 17,6% больше, чем годом ранее.

Первые шесть месяцев 2026 года стали очередным периодом роста внешней торговли Казахстана несырьевыми и обработанными товарами. На фоне умеренного увеличения импорта именно экспорт стал главным источником положительной динамики. За год экспортные поставки увеличились на $2,3 млрд  с $12,9 млрд до $15,2 млрд, тогда как импорт вырос на 3%, с $27,9 млрд до $28,7 млрд.

Таким образом, экспорт несырьевых и обработанных товаров в январе–июне 2026 года рос почти в шесть раз быстрее импорта. Одновременно отрицательное сальдо торгового баланса сократилось с $14,9 млрд до $13,5 млрд, улучшившись на $1,4 млрд.

Особенно показательна динамика за последние семь лет.

«В январе–июне 2019 года товарооборот несырьевых и обработанных товаров составлял $23,6 млрд, а экспорт  $7,72 млрд. За январь–июнь 2026 года эти показатели достигли соответственно $43,9 млрд и $15,2 млрд. Таким образом, за семь лет товарооборот увеличился почти в 1,9 раза, а экспорт практически удвоился, прибавив около 97%. При этом текущий показатель экспорта в $15,2 млрд является максимальным значением за весь представленный период наблюдений. Рост поставок обеспечен расширением присутствия казахстанской продукции сразу на нескольких крупных и перспективных рынках.

Наиболее существенный прирост зафиксирован по Турции, куда экспорт за январь–июнь 2026 года увеличился в 2 раза — с $950 млн до $1,91 млрд. Таким образом, только на турецком направлении Казахстан получил дополнительно около $960 млн экспортной выручки. Ещё более заметная динамика отмечена по Великобритании: экспорт вырос в 2,7 раза, с $248,9 млн до $671,8 млн. Поставки в Китай увеличились на 12,1%, достигнув $3,67 млрд, что обеспечило дополнительно около $400 млн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Значительный рост также отмечен на рынках Узбекистана, Франции, Афганистана и Гонконга. Экспорт в Узбекистан увеличился на 23,5%  до $1,39 млрд, во Францию  в 2,4 раза, до $385,4 млн, в Афганистан  в 2,1 раза, до $344,9 млн, а в Гонконг  в 2,9 раза, до $220 млн»,  проинформировали в ведомстве.

Особенно важно, что только Турция, Великобритания и Китай обеспечили около $1,8 млрд дополнительного экспорта по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это показывает не только рост физических объёмов поставок, но и расширение возможностей казахстанских компаний на крупных международных рынках.

Сегодня основу экспортной корзины формируют такие позиции, как медь и катоды из меди  $2,84 млрд, уран $1,51 млрд, ферросплавы  $1,1 млрд, серебро  $781,3 млн, подсолнечное масло  $533 млн, продукты для кормления животных $438 млн.

Важным результатом является и соотношение темпов роста. При увеличении экспорта на 17,6% импорт несырьевых и обработанных товаров вырос всего на 3%. В результате разрыв между экспортом и импортом постепенно сокращается, а торговый баланс за год улучшился на $1,4 млрд.

#товары #экспорт #Минторговли

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