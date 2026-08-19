Департамент торговли в Костанайской области снизил цены на 20 социально значимых товаров

Потребительский рынок
Дана Аменова
корреспондент

Дело рассмотрено в сокращённом порядке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанайской области выявили факт несоответствия цен на полке и на кассе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли 

В супермаркете «А-Маркет» плитка шоколада на полке была указана по цене 445 тенге. Однако на кассе стоимость товара составила 460 тенге. По результатам проверки субъект торговли привлечён к административной ответственности. Наложен штраф в размере 140 562,5 тенге.

Это пример того, насколько важно правильное указание цен в торговых объектах. Департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области МТИ РК с начала года привлёк к административной ответственности 141 предпринимателя.

Из них 135 допустили превышение установленного размера торговой надбавки, то есть нарушили пункт 1 статьи 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности». Ещё 6 предпринимателей привлечены к ответственности в связи с отсутствием ценников на полках.

«В результате госконтроля Департамент снизил цены на социально значимые продовольственные товары: картофель — с 235 тенге до 170 тенге, лук — с 330 тенге до 200 тенге, капусту — с 230 тенге до 195 тенге, морковь — с 420 тенге до 360 тенге, огурцы «Рава» — с 1 900 тенге до 1 380 тенге, огурцы «Миринда» — с 650 тенге до 550 тенге, помидоры — с 1 560 тенге до 1 260 тенге, яблоки — с 850 тенге до 840 тенге, муку первого сорта — с 165 тенге до 144 тенге, яйца С-1 — с 65 тенге до 60 тенге», — сказано в информации.

Цена на сахар снизилась с 530 тенге до 490 тенге, гречку — с 370 тенге до 310 тенге, рис — с 470 тенге до 460 тенге, рожки — с 450 тенге до 370 тенге и так далее.

Там же добавили, что Департамент продолжает работу по недопущению превышения установленного законодательством размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

#цены #товары #Минторговли #снижение

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