В Фонде медстрахования ответили на вопросы казахстанцев о статусе ОСМС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Можно ли вернуть неиспользованные деньги, почему система ОСМС не накопительная, как получить лечение по ОСМС в частной клинике? Это вопросы, которые наиболее часто задают казахстанцы.

1. Я отношусь к льготной категории «неработающие беременные женщины», но имею зарегистрированное ИП. Могу ли я вернуть произведенные платежи, ведь льготники освобождены от уплаты взносов?

– Согласно Закону «Об обязательном социальном медицинском страховании», государство оплачивает взносы на ОСМС за неработающих лиц. Если беременная женщина нигде не работает, но зарегистрирована в качестве ИП (и его деятельность официально не приостановлена), она уже считается работающей, так как производит все соответствующие платежи (пенсионные, социальные, подоходный налог). То есть она лишается льготной категории, и государство не может оплачивать за нее взносы. Для сохранения статуса застрахованной следует уплачивать взносы на ОСМС за ИП.

2. Можно ли вернуть неиспользованные деньги, если не получал медицинские услуги по ОСМС?

– Вернуть внесенные платежи на ОСМС или передать их другому человеку нельзя, так как система не предусматривает персонализированного распределения средств. Все взносы и отчисления собираются на счету в Национальном банке и оттуда направляются на оплату медуслуг всех застрахованных потребителей.

3. Как получить статус, если я не работаю?

– У вас есть два варианта. Первый – вы можете оплачивать взносы в качестве самостоятельного плательщика. Второй – вы можете обратиться в центр занятости населения в своем регионе и зарегистрироваться в качестве безработного. В этом случае вы будете относиться к льготной категории, и взносы за вас будет оплачивать государство.

4. Можно ли проходить обследование по ОСМС в частных клиниках?

– При наличии медицинских показаний можно получить консультативно диагностические услуги в частных клиниках, которые являются поставщиками фонда. Для этого необходимо направление от своей поликлиники. Со списком поставщиков медицинских услуг можно ознакомиться на сайте фонда в разделе «ОСМС-гид», далее «Для пациентов» и затем «Выбрать клинику».

5. Как вернуть ошибочно уплаченные взносы за ОСМС?

– Для возврата платежа, который был оформлен неверно (например, указан не тот период), нужно написать заявление по установленной форме в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (шаблон размещен на сайте fms.kz в разделе «ОСМС-гид») и приложить документы, подтверждающие оплату. Заявление можно подать через электронную платформу: https://eotinish.kz/.

6. Можно ли перераспределить ошибочно уплаченную сумму на ОСМС на другие периоды?

– Платежи на ОСМС нельзя перераспределить на другие периоды, но можно оформить возврат и затем произвести оплату за необходимый период.

7. Если я являюсь студентом, должен ли я платить на ОСМС?

– Студенты очной формы обучения не оплачивают взносы на ОСМС, так как входят в льготную категорию. Также работодатели освобождены от уплаты отчислений на ОСМС за студентов-очников.

8. Человек работает учителем и одновременно имеет крестьянское хозяйство. Как ему произвести оплату на ОСМС?

– Согласно налоговому законодательству, крестьянские хозяйства, если они не оформлены в какой-либо другой форме, рассматриваются как ИП. Если ИП не приостановил свою деятельность и не признан бездействующим, то он оплачивает за себя взнос в размере 5% от 1,4 минимального размера заработной платы (5 950 тенге в 2024 году).

При этом работодатель со своей стороны также оплачивает отчисления, а также удерживает и перечисляет взносы за работника-учителя. То есть оплата производится со всех источников дохода.

9. Я являюсь солдатом срочной службы, взносы не плачу, но застрахован. Скажите, сколько времени за мной будет сохраняться статус застрахованного?

– Вы освобождены от уплаты взносов, пока проходите срочную службу. По окончании службы в армии вам необходимо регулярно оплачивать взносы на ОСМС для сохранения статуса застрахованного.

10. Я работаю в частной компании и получаю зарплату в зависимости от объема выполненной работы. Поясните, кого коснется норма о повышении взносов на ОСМС, если поднимут порог облагаемого дохода?

– В рассматриваемых поправках речь идет о повышении верхнего предела ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления отчислений на ОСМС, с 10 МЗП до 50 МЗП с 2025 года. Как показал предварительный анализ, эти изменения коснуться только наемных работников, чьи ежемесячные доходы превышают 10 МЗП (850 тыс. тенге в этом году). То есть если ваша зарплата порой выходит более 850 тыс. тенге, то вы будете платить 2% от фактического дохода.

Статус застрахованности можно проверить следующими способами: мобильное приложение Qoldau 24/7, официальный сайт fms.kz, @SaqtandyrýBot в Telegram, Контакт-центр 1414. А также через мобильные приложения Damumed и трех банков, сайт электронного правительства egov.kz – через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».