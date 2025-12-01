Расследование показало, что противопожарная сигнализация в комплексе работала с серьёзными сбоями

Фото: AP/TASS

В Гонконге по делу о крупном пожаре в жилом комплексе арестованы уже 11 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Следствие рассматривает версию халатности, а также не исключает возможные коррупционные риски во время ремонтных работ.

На данном этапе расследование показало, что противопожарная сигнализация в комплексе работала с серьёзными сбоями.

Ранее были арестованы инженер-консультант, субподрядчик по установке бамбуковых лесов и несколько строительных посредников.

Напомним, возгорание произошло в северном районе в высотном жилом комплексе, в котором почти 2 000 квартир. Пожар начался на четвёртом этаже 31-этажного здания. Из-за сильного ветра пламя быстро поднялось по фасаду и перекинулось на 8 соседних высоток.

Пожару была присвоена пятая максимальная категория опасности. Пламя бушевало более 40 часов. В результате трагедии погибли 146 человек, более 200 числятся пропавшими без вести.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в Гонконге. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.