В Гонконге по делу о крупном пожаре в ЖК арестовали 11 человек

Китай,Пожары
161
Айман Аманжолова
корреспондент

Расследование показало, что противопожарная сигнализация в комплексе работала с серьёзными сбоями

Фото: AP/TASS

В Гонконге по делу о крупном пожаре в жилом комплексе арестованы уже 11 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Следствие рассматривает версию халатности, а также не исключает возможные коррупционные риски во время ремонтных работ.

На данном этапе расследование показало, что противопожарная сигнализация в комплексе работала с серьёзными сбоями.

Ранее были арестованы инженер-консультант, субподрядчик по установке бамбуковых лесов и несколько строительных посредников.

Напомним, возгорание произошло в северном районе в высотном жилом комплексе, в котором почти 2 000 квартир. Пожар начался на четвёртом этаже 31-этажного здания. Из-за сильного ветра пламя быстро поднялось по фасаду и перекинулось на 8 соседних высоток.

Пожару была присвоена пятая максимальная категория опасности. Пламя бушевало более 40 часов. В результате трагедии погибли 146 человек, более 200 числятся пропавшими без вести.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в Гонконге. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

 

#жертвы #арест #пожар #Гонконг

Популярное

Все
Павел Дуров запустил Cocoon — альтернативу Amazon и Microsoft
Шумекова взяла третье «золото» на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту
В Гонконге по делу о крупном пожаре в ЖК арестовали 11 человек
В США задержали более 8,5 тыс. рейсов из-за непогоды
Около 8 млрд тенге выманили у клиентов сотрудники стройкомпании в Астане
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Новый центр мировой металлургии
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

94 человека стали жертвами пожара в ЖК в Гонконге
Число погибших при пожаре в гонконгском ЖК возросло до 75
Пожар в жилом комплексе в Гонконге тушат вторые сутки, есть…
Крупный пожар в Японии тушат уже неделю

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]