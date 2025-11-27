Пожар в Гонконге: Токаев высказал соболезнование председателю КНР

Президент
79

Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства направил телеграмму соболезнования председателю КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге. Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что пожар в жилом комплексе в Гонконге тушат вторые сутки. Более 200 человек числятся пропавшими без вести. Погибло более 30 человек. 

 

 

#президент #КНР #соболезнование

