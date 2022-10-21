В горы – за здоровьем

Каждую субботу на протяжении пяти лет алматинский энтузиаст лечит людей горами.

Прохладное осеннее утро, до рассвета еще час, горожане досматривают сладкие субботние сны в теплых постелях, а близ ледового катка «Медеу» кипит жизнь. Энергичная сухонькая старушка с огромным рюкзаком с легкостью шагает в гору, на автомобильной стоянке громко делят парковочные места, шумят и хулиганят дети. Мы расположились возле фонтана, пьем дымящийся чай и кутаемся в уютные пледы. Мы – это группа людей, которые ждут своего сегодняшнего наставника, энтузиаста Владимира Картавых. Кто бы мог подумать, что, наткнувшись случайно на его интересный профиль в соцсетях, после тяжелой трудовой недели, в шесть утра субботы я буду не нежиться в объятиях Морфея, а вдыхать морозный воздух осенних гор. Но профессиональное любопытство взяло верх. Еще бы! Ну как можно пропустить такое? Молодой спортивный мужчина под два метра ростом, внешне больше похожий на героев «Бандитского Петербурга», каждую субботу водит людей в горы, рассказывает им о том, как сохранить семью и брак, учит правильно дышать, кормит горячим питательным обедом и даже предлагает постоять на гвоздях.

Магия утра

Встретившись со своим гуру, наша группа выдвигается по заданному маршруту. По плану – подняться по лестнице здоровья, далее дойти до термального источника «Горельник» и расположиться чуть выше на поляне. Маршрут довольно простой, но для некоторых новичков кажется непреодолимым. Не пройдя и половины ступенек, одна из участниц предпочла вернуться назад. Владимир не уговаривает, жаль, конечно, но лучше так. Часто бывает, люди, не рассчитав свои силы, стараются угнаться за всеми, а про состояние собственного здоровья забывают.

– Никого не тороплю, каждый идет в комфортном для него темпе, наверху ждем всех, – говорит Владимир.

Длинной вереницей растянулись наши спутники. Особо подготовленные встречают отстающих наверху и подбадривают аплодисментами покоривших заветную лестницу.

Рассвет мы встречаем на верхней ступени. Восход солнца в горах – это то, что обязательно должен увидеть каждый. Осеннее солнышко – особо желанное, первыми лучами золотит верхушки снежных пиков, постепенно спускаясь к полосе разноцветных деревьев, словно включая светомузыку, доходит до подножия гор и ласково гладит нас по лицу, греет волосы, заставляет щурить глаза.

Дыхание восстанавливается, и душа начинает наполняться целительной энергией гор. Сегодня нас почти тридцать человек. Новичков больше всего, но есть и те, кто ходит в субботние походы постоянно. И что интересно, даже не зная этого, можно запросто их отличить. По особому блеску глаз, по тому, с какой легкостью они «взлетают» по ступенькам, и по открытым добрым улыбкам. Влюблять людей в горы Владимир начал около пяти лет назад. За это время общее количество его спутников выросло до нескольких тысяч человек. Начинал один, потом подключились знакомые, сарафанное радио разнесло молву – и к нему потянулись люди. Контингент самый разнообразный, но всех их объединяет огромное желание что-то изменить в своей жизни и поправить здоровье. Как правило, те, кто уже влюблен в горы, снисходительно относятся к такого рода времяпровождению. Целевая аудитория Владимира – начинающие «горняки».

На прием к природному доктору

В горы сам Владимир пришел, как на прием к доктору. Начались проблемы со здоровьем, несовместимые с прежним образом жизни.

– За полгода, мне казалось, я переболел всем, чем только можно. Сначала тяжелая форма ветрянки, затем осложнения на печени после приема лекарственных средств. Следующий этап – нереальные проблемы с гландами. Болел шесть раз за пару месяцев. Завершающим аккордом стал сердечный приступ. Болячки словно выталкивали из привычной колеи. Сейчас я очень благодарен за тот период. Я как раз более глубоко начал изучать духовные практики, йогу. Вероятно, это был один из этапов приобретения душевного равновесия и понимания дальнейшего пути, – рассказывает Владимир.

Как по наитию молодой мужчина начал приходить на сеансы горной терапии и заниматься телесными и духовными практиками. С каждым таким сеансом силы словно вливались в «обесточенный» от болезней организм. Залечивались ноющие душевные раны, и даже мысли постепенно укладывались новые, выгоняя страхи, сомнения и беспокойство.

– Все родственники по мужской линии в нашем роду умирали до 40 лет. Я как раз был тогда в этом возрасте. Но пришло четкое осознание, что этот круг надо разорвать. На пути моем начали встречаться умнейшие люди – учителя, наставники. Наткнувшись однажды на лекцию Александра Хакимова, я словно глоток живой воды выпил. Затем мой наставник Марина Таргакова. Жизнь словно начала озаряться светом. А зажечь в ней свет я пытался давно. С самого раннего детства жизнь моя, мягко говоря, мало походила на счастливое беззаботное детство. Семья была очень бедной, воспитывала меня бабушка, мать с отцом были разведены и жили отдельно. Отца убили, когда я был еще подростком. С девяти лет начал употреблять спиртные напитки, а в шестнадцать стал героиновым наркоманом. Образ жизни вел соответствующий. Незыблемой в этом мире дурмана оставалась лишь любовь к спорту. К восемнадцати годам четко понял: иду на дно и сам себя не вытащу. Пришел в военкомат и начал упрашивать взять меня в армию. С шестой попытки определили в ДШБ. Но и там характер мой проявился не лучшим образом. Через четыре месяца попал в госпиталь с проломленной грудью и сотрясением мозга. После армии держался я недолго. Вскоре опять затянули былые привычки: опять началась разгульная жизнь, алкоголь, наркотики. Я упал на самое дно, и, как в народной мудрости, мне оставалось или начать клеить там обои или оттолкнуться от него и выплыть.

Случайным образом попал к народной целительнице. Она, особо не церемонясь, сразу сказала: «У тебя есть дар лечить людей, и если будешь так бездарно прожигать его, закончишь сам понимаешь как». За ночь со мной произошла невероятная трансформация. Что это было? Промысел Творца? Страх смерти? Или действительно какой-то невероятный дар у этой женщины? Но с тех самых пор я ни разу не прикоснулся ни к алкоголю, ни тем более к наркотикам. Мне было двадцать семь, сейчас сорок два – пятнадцать лет чистоты. Душа потянулась к святым местам, она жаждала знаний, было ощущение, что я пытаюсь отработать упущенное за годы невежества и дурмана. Хватался за все – астрологию, нумерологию, религию. У меня даже есть удостоверение народного целителя Казахстана. В чем-то ошибался, но назвать это ошибками, наверное, неправильно, ведь это был мой путь, тернистый, но он привел меня к гармонии и счастью.

Сегодня я абсолютно счастливый и здоровый человек и выполняю с радостью свое предназначение. У меня свое дело, приносящее стабильный хороший доход, – изготавливаем детские площадки из натурального дерева, пять сыновей, любящая и любимая супруга и главное – покой в душе. Так же я постоянно продолжаю обучаться. Сейчас это Институт духовных технологий, где и учусь, и курирую параллельно людей. У нас есть проект по сохранению семей, – делится Владимир Картавых.

Духовные поиски

На субботних встречах благо находится для каждого свое, нет единого регламентированного результата или эффекта. Кто-то идет за физической нагрузкой в хорошей компании, а кто-то приносит израненную душу на горный алтарь и просит Владимира помочь и направить. Что он и делает. Наша лекция началась с больного для большинства присутствующих вопроса – отношений мужчины и женщины. И вроде истины все прописные и когда-то уже слышали об этом, но именно здесь, в обрамление гор – величавых свидетелей нашей трансформации, каждое слово ложится прямиком на душу, впечатывается в сознание. И проблемы, кажущиеся непреодолимыми, теряют свою грандиозность и становятся вполне себе решаемыми временными трудностями.

– В такой компании в горы я пошла впервые, – говорит Лаура Нахимова, мама двоих детей. – Подруги уже ходили и посоветовали мне. Пошла за здоровьем и пойду еще, есть желание становиться лучше и быть примером для своих детей.

Еще одна наша спутница, известный психолог Рузана Ануарбекова, также впервые присоединилась к группе Владимира.

– Все в нашей жизни происходит не просто так. То, что я нахожусь сейчас здесь, для меня было жизненной необходимостью. В плену работы, быта я перестала заглядывать в себя, потухла. Произошло профессиональное выгорание. Как помогать людям, когда не можешь помочь сама себе? Когда понимание этого достигло пика, случайно бросился на глаза профиль Владимира в соцсетях. Внутри аж все сжалось. На каком-то интуитивном уровне я поняла – однозначно мое. С профессиональной точки зрения могу сказать, что такие мероприятия – это чудо-терапия. Коллективное мышление, желание, общее стремление дают ошеломительный эффект, и он всегда больше, чем когда ты один. Посмотрите, как улыбаются все присутствующие, смеются, делятся эмоциями, а ведь сюда идут не от хорошей жизни. У всех этих людей куча проблем. И отдельная благодарность человеку, который организовал это все, жертвует своим временем, средствами и совершает благое дело. Направляет нас, помогает разобраться в себе, еще и обедом кормит. Бескорыстность – это особая ценность в нашем материальном мире, когда многие утрачивают функцию любви к ближнему и забывают, что такое безвозмездная помощь. Словно крылья вырастают от того, что такие люди есть и живут рядом с нами в нашем прекрасном городе.

Забили гвоздь на неурядицы

За три с лишним часа, которые мы провели на этой поляне, Владимир обучил нас правильному дыханию, дающему покой и здоровье, практикам, способствующим поднятию энергии и очищению организма, элементарным упражнениям, способным заменить качественную тренировку в спортзале. Ну и, конечно же, апофеоз – стояние на гвоздях. Решаются на это далеко не все, сегодня десять человек пересилили свой страх и внутренний барьер. В их число вошла и я. Чего греха таить, шла сюда не только за репортажем. Как и большинство из нашей группы, поднялась в горы с полным набором – от профессионального выгорания до проблем со здоровьем. Проснувшись, решила твердо, что встану на гвозди. Поэтому разулась не думая и ступила на колючую доску первой. «Главное – не думайте и не сосредотачивайтесь», – советовал Владимир. Как оказалось, к моему сожалению, не думать у меня получается прям очень хорошо. Резкой, нетерпимой боли я не почувствовала. Но стоило спуститься на землю, как по всему телу разлилась ощутимая дрожь. Трясло как после ссоры, обиды невысказанной или после выступления перед огромной аудиторией. Длилось это минут пять. Словно вытряхивало из меня застарелые тревоги и страхи. А потом захотелось лечь и слушать себя.

Помимо эмоционального, психологического эффекта стояние на гвоздях – мощная оздоровительная процедура. Это – как за один раз пройти десять сеансов су-джок терапии. Человек прорабатывает акупунктурные точки, связанные с внутренними органами, улучшается кровообращение. Так же это дает возможность запустить очистительные и восстановительные процессы в нашем организме. Но есть одно условие: к стоянию на гвоздях нельзя приступать с бухты-барахты, перевозбужденным, расстроенным или в состоянии алкогольного опьянения. Заниматься этим надо только с чистой головой и сердцем. Помимо точек энергии на стопах расположено множество нервных окончаний, поэтому возбужденному человеку это может нанести вред, или точнее усугубить его состояние. Так примерно произошло с одной участницей. На гвозди девушка пошла скорее всего из чистого любопытства. Ступив на гвозди, не смогла выдержать и трех секунд. Сказала, что боль была дикая. Хотя ей просто надо было успокоиться и настроиться на практику. Кто-то хотел кричать от нахлынувших эмоций, кто-то плакать. «Горы заберут ваш негатив, – сказал наш наставник, – не бойтесь оголить перед ними свои чувства, они их примут». И горы покорно принимали. Словно именитый психотерапевт. Забирали нашу боль и перерабатывали нам во благо.

После гвоздей на всю группу снизошло умиротворение, проснулся аппетит. Владимир угощал нас обедом. Сказочным пловом, в котором, на удивление, не было ни кусочка мяса, вкуснейшим салатом, свежим хлебом и домашним компотом. Все собственного приготовления. Случайных туристов Владимир тоже приглашал на огонек. Люди стеснялись, но от такого радушного приглашения отказаться нелегко – и в итоге присоединялись к нам. Было в этом что-то сакральное и такое необходимое. Благая пища с благими намерениями. Незнакомые люди соединялись какой-то невидимой нитью. Коллективная энергетика давала силы и наполняла любовью ко всему окружающему. Так хотелось сохранить это в себе подольше. Не растерять в шумном мегаполисе. Ну, а если и так, то прийти сюда вскоре за следующей порцией.