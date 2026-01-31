В Гуанчжоу открылся фестиваль фонарей в честь праздника Весны

Культура,Китай
10

В пятницу в городе Гуанчжоу /адм. центр пров. Гуандун, Южный Китай/ открылся фестиваль фонарей по случаю праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

В рамках мероприятия, которое продлится до 8 марта, представлены 85 своеобразных световых инсталляций.

 

На фестивале фонарей в Шанхае в честь приближающегося года Лошади по традиционному китайскому лунному календарю в парке Юйюань можно почувствовать настоящую новогоднюю атмосферу! Прогуливаясь по шести сверкающим зонам, вы увидите невероятные световые инсталляции с лошадиной тематикой. Мероприятие в этом знаковом месте в восточно-китайском мегаполисе продлится до 3 марта.

 

#Китай #весна #фонари

