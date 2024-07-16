В Караганде началась очистка реки Большая Букпа

Не все карагандинцы знают, что по городу протекает речка под названием Большая Букпа. Все потому, что ее не видно. Речушка эта неполноводная, да к тому же на протяжении многих километров закована в бетон. Поч­ти 40 лет ее не очищали от ила, камышей и бытового мусора. За это время коллекторы, по которым она течет, забились. И лишь с объявлением общереспубликанской акции «Таза Қазақстан» работа по санации русла реки Большая Букпа вошла в активную фазу.

– Наша река имеет протяженность 17 километров. Мы расчистим всю ее от ила и зарослей, – отмечает начальник участка подрядной организации «Гидро құрылыс» Нуралы Калиев. – Там, где река протекает по коллекторам, будем проводить ревизию и ремонтировать бетонные конструкции. Там, где русло открыто, предусмотрено его углубление и расширение. Это нужно для того, чтобы в весенний период пропускать паводковые воды. Кроме того, мы уберем все несанкционированные сливы канализации в реку. Знаем, что жители близлежащих домов этим грешат.

Сметная стоимость проекта по санации Большой Букпы составляет почти два миллиарда тенге. Его реализация займет два года. Проблема в том, что подрядчику приходится работать в сложных условиях. Люди выгребают грязь из бетонных коллекторов буквально голыми руками. Так с лопатами и тачками им приш­лось забираться в трубы, которые проложены под дорогой в центре города, на пересечении проспекта Бухар-жырау и улицы Казахстанская. Эта работа, надо признать, не из приятных.

– Три трубы диаметром в два метра и длиной сто метров были забиты почти на 90%, – рассказывает подрядчик. – Мы вывезли оттуда больше ста КамАЗов ила и мусора. Всю работу по очистке пришлось проводить вручную – никакой механизм в двухметровую трубу не завезешь. Илососы со своей работой не справлялись, ведь бетонные трубы были забиты не только илом, но и балластом, дресвой, автомобильными покрышками и прочим мусором. За долгие годы все это спрессовалось, и в результате образовался затор.

На этой неделе подрядчик прис­тупил к работе на территории Цент­рального парка культуры и отдыха Караганды. Здесь на протяжении 2,5 км проходит закрытый коллектор, по которому течет Большая Букпа. Надо сказать, что она подпитывает большое и два малых парковых озера. Однако в последние годы свежая вода сюда практически не поступает. Поэтому водоемы «цветут», превращаясь в болота.

Здесь у подрядчика тоже возникли трудности. Чтобы вскрыть бетонные плиты коллектора, проникнуть внутрь и сделать «уборку», нужно вырубить более сотни деревьев и кустарников. Об этом узнали экоактивисты, депутаты маслихата и выступили против уничтожения парковой зелени.

– Мы поставили этот вопрос перед акимом Караганды, – говорит представитель подрядной организации Нуралы Калиев. – Он провел совещание со всеми заинтересованными сторонами. Решили, что все-таки будем вырубать. Без этого санация реки невозможна. Но позже мы произведем компенсационную посадку деревьев. Карагандинцам не о чем беспокоиться.

Надо сказать, что подрядчик не только приведет в порядок карагандинскую речку, но и построит локальные очистные сооружения (ЛОС). Их стоимость по смете – 425 млн тенге. ЛОС разместят в парковой зоне. Здесь же, возле озер, проложат подводящий и переливной водоводы, установят затвор. Он будет служить для подпора и подъема уровня воды в коллекторе, чтобы потом направлять ее на ЛОС. Все это поможет не только подпитать озера Центрального парка свежей речной водой, но и сделать их чище.

– К строительству очистных со­оружений мы приступим, вероятнее всего, в начале следующего года, – продолжает подрядчик. – Когда ЛОС войдут в строй, они будут забирать из озер до 12 тысяч кубометров грязной воды, очищать ее и сбрасывать обратно. В результате за год они очистятся примерно на треть. Через три-четыре года вода в озерах нашего парка полностью обновится. Потом в них можно будет купаться. Сейчас из-за несоответствия санитарным нормам это запрещено.