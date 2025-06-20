ТОО «KAZMEDIA HOLDING» впервые в Казахстане заключило долгосрочное лицензионное соглашение с New York Times Licensing на выпуск журнала Turning Points — лицензированного издания о глобальных трендах и идеях — на казахском и русском языках, сообщает Kazpravda.kz

Turning Points представляет всемирно признанных авторов, которые делятся своими уникальными взглядами на идеи, процессы и открытия, формирующие сегодняшний мир. Локализованное издание откроет эти обсуждения новой аудитории, дополнив их контекстом, актуальным для динамичной роли Казахстана в быстро меняющемся мире.

- KAZMEDIA HOLDING гордится возможностью представить в регионе столь авторитетную международную платформу. Мы стремимся развивать качественный общественный дискурс, вовлекать казахоязычную аудиторию в глобальные диалоги и предоставить возможность казахстанским экспертам быть услышанными на международной арене, - поделился генеральный директор ТОО «KAZMEDIA HOLDING» Еркин Жакипов.

- The New York Times Licensing Group с радостью сотрудничает с холдингом KAZMEDIA над нашим ежегодным изданием Turning Points, — отметил руководитель глобального направления по лицензированию и инновациям в печатных изданиях The Times Майкл Гринспон. — Мы постоянно ищем новые пути, чтобы донести нашу отмеченную наградами журналистику до новой глобальной аудитории, и этот проект помогает нам расширить наше присутствие в мире.

Первый выпуск казахстанского Turning Points запланирован на конец 2025 года и будет посвящен ключевым мировым трендам 2026 года в сферах бизнеса, технологий, образования, общества, окружающей среды и лидерства. Выход издания будет сопровождаться масштабным форумом, который объединит ведущих экспертов из Казахстана и других стран для содержательного диалога.

ТОО «KAZMEDIA HOLDING» - одна из ведущих медиакомпаний Казахстана, работающая в сфере издательского дела, образовательных проектов и международных медиа-партнёрств. Kомпания является эксклюзивным лицензиатом National Geographic на казахском языке.

В 2025 году KAZMEDIA HOLDING подписала соглашение с Harvard Business Publishing о запуске одной из самых признанных цифровых обучающих платформ в мире для развития лидерских и деловых навыков — Harvard ManageMentor в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.