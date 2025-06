ТОО «KAZMEDIA HOLDING» впервые в Казахстане заключило долгосрочное лицензионное соглашение с New York Times Licensing на выпуск журнала Turning Points — лицензированного издания о глобальных трендах и идеях — на казахском и русском языках, сообщает Kazpravda.kz

Turning Points представляет всемирно признанных авторов, которые делятся своими уникальными взглядами на идеи, процессы и открытия, формирующие сегодняшний мир. Локализованное издание откроет эти обсуждения новой аудитории, дополнив их контекстом, актуальным для динамичной роли Казахстана в быстро меняющемся мире.

- The New York Times Licensing Group с радостью сотрудничает с холдингом KAZMEDIA над нашим ежегодным изданием Turning Points, — отметил руководитель глобального направления по лицензированию и инновациям в печатных изданиях The Times Майкл Гринспон. — Мы постоянно ищем новые пути, чтобы донести нашу отмеченную наградами журналистику до новой глобальной аудитории, и этот проект помогает нам расширить наше присутствие в мире.