Фото: пресс-служба правительства

Премьер-Министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РК с участием министров внутренних дел Ержана Саденова, здравоохранения Акмарал Альназаровой, просвещения Гани Бейсембаева, культуры и информации Аиды Балаевой, а также акимов областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, представителей Генпрокуратуры, КНБ и Агентства по финансовому мониторингу.

На заседании рассмотрены меры по борьбе с наркопреступностью, алкоголизмом и вопросы эффективности проводимой работы по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил, что за полгода изъято 6,4 тонны наркотиков, заблокировано свыше 17 тыс. наркосайтов, задержаны 474 наркопреступника, в том числе 28 администраторов Telegram-каналов. Возбуждено 21 уголовное дело в отношении организованных преступных группировок, три из них – транснациональные. Проведено свыше 11 тыс. антинаркотических мероприятий. Кроме того, за отчетный период пресечено 107 тыс. фактов распития алкоголя в общественных местах и 7 тыс. нарушений в сфере оборота алкоголя. В отношении 11 тыс. лиц вынесен запрет на употребление спиртных напитков.

Согласно данным, озвученным министром здравоохранения Акмарал Альназаровой, сегодня на диспансерном учете состоят более 17 тыс. лиц с наркотической зависимостью. За последние пять лет в 1,5 раза снизилось число опиоидных зависимых, при этом увеличилось количество пациентов с зависимостью от синтетических стимуляторов и комбинированного употребления наркотиков. С конца 2024 года введено консультативное наблюдение за лицами с вредным потреблением без синдрома зависимости, охвачено порядка 3 тыс. человек. Наркологическая помощь оказывается в 20 региональных центрах психического здоровья, 79 городских и 205 районных кабинетах, также работает Республиканский научно-практический центр психического здоровья. На уровне первичной медико-санитарной помощи функционируют 94 молодежных центра здоровья, куда в 2024 г. обратились свыше 700 тыс. человек. В 2025 году утверждены новые методические рекомендации по усилению эффективности лечения. Продолжается пересмотр перечня противопоказаний к госпитализации.

Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на усилия правоохранительных органов, проблема наркомании сохраняется, особенно среди молодежи.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев определил принцип «Закон и порядок» в качестве одного из фундаментальных постулатов функционирования государства и общества. Госорганы и, в первую очередь, правоохранительные структуры, обязаны обеспечить безусловную реализацию этой установки Главы государства. Опасная тенденция, волнующая все общество – это распространение наркомании среди молодежи. К сожалению, она набирает все более масштабные обороты. Ситуация осложняется новыми способами их распространения – через интернет, почтовые отправления, «закладки», обезличенные электронные платежи. Все это исключает физический контакт «наркодиллер-сбытчик-потребитель». Поэтому сейчас гораздо сложнее задерживать распространителей», — отметил Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил принять меры по совершенствованию механизмов выявления и блокирования наркосайтов и подобных объявлений, проработать вопросы блокирования денежных переводов, связанных с оборотом наркотиков.

Внимание было уделено усилению контроля за аптечным отпуском препаратов, вызывающих зависимость, созданию реабилитационной инфраструктуры, в том числе для несовершеннолетних, активизации работы по выявлению и лечению наркозависимости.

В рамках борьбы с алкоголизмом в республике поручено расширять движение «трезвых населенных пунктов». В настоящее время их количество составляет свыше 400. Предложено стимулировать активистов и акиматы, реализующие соответствующие инициативы. Сегодня в нетрезвом состоянии совершаются более половины убийств, каждое третье хулиганство и четвертый грабеж.

Олжас Бектенов поручил разработать новую наркополитику, ориентированную не только на борьбу с последствиями, но и с первопричинами распространения наркотиков.

Межведомственной комиссией также рассмотрены вопросы эффективности проводимой работы по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и оказания психологической помощи.

По информации МВД, за последние три года количество обращений по фактам домашнего насилия сократилось на 35%. При этом с начала 2025 г. отмечено снижение на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество семейно-бытовых преступлений сократилось на 34,9%.

Премьер-министр отметил, что, несмотря на положительную динамику, предотвращение и профилактика домашнего насилия является актуальным вопросом семейно-демографической политики страны.

«Принцип «Закон и Порядок», определенный Главой государства, означает, что какое-либо насилие, рукоприкладство недопустимы в обществе. По поручению Президента мы усилили законодательство. Ужесточена ответственность за противоправные действия в отношении женщин и детей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства акцентировал внимание на необходимости усиления мер по предотвращению насилия, укреплению межведомственной координации, расширению информационной работы среди населения, взаимодействию с неправительственными организациями и оказанию психологической помощи.

В прошлом году в Министерстве внутренних дел создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием, которое совместно с заинтересованными госорганами ведет профилактическую работу.

Обсуждена проблема детей-свидетелей домашнего насилия. Министерству просвещения поручено разработать механизм раннего выявления и поддержки таких несовершеннолетних.

Олжас Бектенов отметил важность развития сети Центров поддержки семьи, эффективной цифровизации и объединения усилий всех ведомств в борьбе с бытовыми преступлениями.

В завершение заседания Премьер-министр поручил местным исполнительным органам обеспечить для лиц, подпадающих под амнистию, комплексную адаптацию, сопровождение и профилактику рецидивов, включая бытовое насилие.