В Казахстане действует 550 предприятий с участием британского капитала

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко провёл встречу с Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Кэти Лич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

В ходе беседы стороны обсудили итоги взаимодействия двух стран в 2024 году, подчеркнув встречу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Великобритании Кира Стармера на полях СОР29 в Баку. Собеседники рассмотрели планы по расширению сотрудничества по итогам подписания Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, а также график предстоящих мероприятий.

Стороны приветствовали динамичное взаимодействие в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, в области науки и образования, в т.ч. в контексте привлечения академических институтов и университетов Великобритании в Казахстан. Была выражена общая заинтересованность в поддержании активных двусторонних связей и создании новых благоприятных условий для расширения торгово-инвестиционной кооперации.

В контексте дальнейших шагов по укреплению партнёрства особое внимание собеседники уделили продолжению работы таких двусторонних механизмов, как казахско-британские Стратегический диалог, Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и др. Были обсуждены перспективы сотрудничества в области редкоземельных металлов между Казахстаном и Великобританией.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, включая усилия по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды, отметив успешный опыт казахской экологической инициативы «Алтын Дала» по сохранению биоразнообразия и удостоенной премии «The Earthshot Prize».

Великобритания является важным торговым и инвестиционным партнёром Казахстана. Двусторонний товарооборот за январь-ноябрь 2024 г. превысил 800 млн долл. США (экспорт – 389 млн, импорт – 411,9 млн), в 2023 г. – 1,18 млрд долл. США (экспорт – 702,9 млн, импорт – 478,7 млн). Валовый приток прямых инвестиций из Великобритании в Казахстан с 2005 года превысил 17 млрд долларов. В Казахстане действуют 550 предприятий с участием британского капитала.

#Казахстан #Великобритания #экономика #МИД

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