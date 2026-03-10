Все разногласия должны решаться за столом переговоров – позиция РК на саммите в Париже

По поручению Президента казахстанская делегация во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие во Втором Международном саммите по ядерной энергетике в Париже, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

Главы государств, правительств, госорганов из более чем 50 стран, руководители международных организаций, представители финансовых институтов, промышленности и экспертного сообщества обсудили роль гражданской ядерной энергетики в контексте ключевых энергетических и климатических вызовов. От Казахстана в мероприятии также принял участие председатель Агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев.

Приветствуя спикера Мажилиса, президент Франции Эммануэль Макрон передал добрые пожелания Касым-Жомарту Токаеву и поблагодарил его за направление казахстанской делегации на Саммит.

Открывая форум, французский лидер назвал ядерную энергетику фактором прогресса, процветания и суверенитета в современном мире, способном повысить конкурентоспособность национальных экономик, обеспечить создание новых рабочих мест и внедрение инновационных технологий. Эммануэль Макрон отметил важную роль Казахстана и ряда других стран, являющихся надежными поставщиками урана. Он призвал участников Саммита к расширению межгосударственного сотрудничества в области мирного атома.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что стремительное развитие цифровизации ставит сегодня много вопросов мировому сообществу, и именно атомная энергия может дать на них ответы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что отказ Европы от гражданской ядерной энергетики оказался крупнейшей стратегической ошибкой. Осознавая это, Европейский союз решил создать гарантийный фонд в размере 200 миллионов евро для поддержки инвестиций в инновационные ядерные технологии.   

В своем выступлении спикер Мажилиса передал главе Франции теплые слова приветствия от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он подчеркнул важность мероприятия для консолидации международных усилий в развитии безопасной и устойчивой атомной энергетики, а также рассказал о работе РК по развитию мирного атома.

- Казахстан вступает в новую веху своего энергетического развития – веху атомной энергетики. Мы рассматриваем атомную энергетику как стратегический источник надёжной и доступной энергии. В 2024 году Президент Касым-Жомарт Токаев вынес вопрос строительства АЭС в Казахстане на всенародный референдум. Итоги референдума позволяют нам сегодня развивать современную, устойчивую и диверсифицированную энергетическую систему. Реализация проекта строительства атомной электростанции предусматривает создание международного консорциума. Сейчас уже проводятся комплексные инженерные изыскания, включая оценку природных, геологических, сейсмических, гидрологических и техногенных факторов, - сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил, что в условиях беспрецедентной геополитической турбулентности и нарастающего хаоса на первый план выходит безопасность мирного атома. В этой связи Казахстан всегда выступает за решение всех разногласий за столом переговоров.

Также он проинформировал, что РК вот уже более трёх десятилетий последовательно вносит свой суверенный вклад в развитие глобальной архитектуры ядерной безопасности. Казахстан закрыл Семипалатинский испытательный полигон, добровольно отказался от ядерного арсенала. По инициативе страны Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день против ядерных испытаний – 29 августа.

Кроме того, спикер Мажилиса рассказал о работе по формированию национального ядерного кластера, объединяющего промышленность, науку и образование. В сотрудничестве с МАГАТЭ республика расширяет производство радиофармацевтических препаратов, повышает доступность современной диагностики и лечения. Большую исследовательскую работу проводит Национальный ядерный центр Казахстана. Здесь реализуются международные проекты в области реакторных технологий, радиационной безопасности, управляемого термоядерного синтеза. Данный ядерный центр также активно участвует в программе Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР).

Ерлан Кошанов заверил участников Саммита, что Казахстан и впредь будет выстраивать свою политику в атомной сфере в строгом соответствии со стандартами МАГАТЭ, укрепляя транспарентность, доверие и партнёрство. Он приветствовал инициативу принятия Совместного заявления Парижского саммита, которое должно стать весомой частью глобальной и национальной стратегии модернизации и развития мирного атома.

Первый Саммит по ядерной энергетике прошел в Брюсселе в 2024 году. Данная площадка призвана содействовать обмену мнениями между государствами, уже имеющими ядерную программу, и теми, кто только рассматривает возможность вступить на этот путь. Сегодня на ядерную энергетику приходится почти 10% мировой выработки электроэнергии. Во многих странах она рассматривается как важнейшая возможность производить управляемую и низкоуглеродную электроэнергию с учетом всех возрастающих запросов национальных экономик.

