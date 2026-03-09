Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля

87

Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Кошербаев обратился к израильскому коллеге с просьбой оказать содействие в эвакуации граждан РК, находящихся в Израиле, отметив, что данная задача является первостепенной для Казахстана.

В свою очередь, Саар заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле.

#МИД #Израиль #эвакуация

