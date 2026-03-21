В штаб-квартире Организации Объединённых Наций прошло торжественное мероприятие с выступлениями артистов и выставкой наследия Казахстана и стран ЦА, сообщает Kazpravda.kz

Организаторами выступили Постоянные представительства государств Центральной Азии.

"Наурыз является неотъемлемой частью культурного наследия стран региона, олицетворяя ценности обновления, добрососедства и единства. В условиях современных глобальных вызовов праздник приобретает особую значимость, способствуя укреплению диалога, взаимопонимания и международного сотрудничества", - отменил в своей поздравительной речи постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров.

Кроме того, он озвучил масштаб проведенного республиканского референдума в Казахстане.

"Он стал важной вехой, отражающей приверженность страны политической модернизации и укреплению демократических институтов, и, подобно Наурызу, символизирует обновление, прогресс и стремление к более справедливому и инклюзивному обществу", - подчеркнул Кайрат Умаров.

В культурной программе мероприятия Казахстан представил выступление детского фольклорного ансамбля «Әлқисса» с музыкально-театрализованной постановкой «Алтын адам». Посетителям также продемонстрировали изделия народного искусства и традиционные музыкальные инструменты государств Центральной Азии.