В Казахстане намерены за 2,5 года решить проблему дорог

Транспорт, Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В текущем дорожно-строительном сезоне министерством транспорта планируется охватить рекордные 12 тыс. километров автодорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, продолжатся ремонт, строительство и реконструкция 5,3 тыс. км дорог республиканской сети,и 4,2 тыс. км дорог местного значения.

Кроме того, министерство транспорта реализует новую масштабную программу по среднему ремонту дорог с усилением конструкции. Так, в приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. Это 2,5 тыс. км дополнительных транспортных сообщений по всей республике. На проведение этих работ будут привлечены займовые средства международных финансовых организаций.

Помимо этого, основные усилия будут направлены на завершение реконструкции основных коридоров «Астана – Балхаш – Алматы», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Актобе – Кандыагаш» и «Атырау – Астрахань».

Также запланировано начало работ на проектах «Кызылорда-Жезказган» (участок по Улытауской области), «Актобе-Кызылорда» (участки «Актобе-Улгайсын», «Кызылорда-Саксаульский»), «Караганда-Жезказган» и «Обход г.Сарыагаш».

«Намерены изменить отрицательное мнение о состоянии отечественных дорог в ближайшие 2-2,5 года за счет реализации новой масштабной программы ремонта. Согласно данной программе, средним ремонтом охватим те дороги, где ремонта не было порядка 20 лет. Основная задача — усиление конструкции дороги. Это позволит значительно улучшить межобластное сообщение. К примеру, средним ремонтом охватим автодорогу Жезказган – Петропавловск, которая проходит через территорию 4 областей. В Актюбинской области отремонтируем дорогу Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз», а в Восточно-Казахстанской и области Абай автодорогу, которая соединяет Усть-Каменогорск и Семей. Особое внимание уделяем как республиканским дорогам, так и областным» - отметил министр транспорта Марат Карабаев.

#строительство #дороги #ремонт #Минтранспорта

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