В Казахстане намерены за 2,5 года решить проблему дорог

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Так, продолжатся ремонт, строительство и реконструкция 5,3 тыс. км дорог республиканской сети,и 4,2 тыс. км дорог местного значения.

Кроме того, министерство транспорта реализует новую масштабную программу по среднему ремонту дорог с усилением конструкции. Так, в приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. Это 2,5 тыс. км дополнительных транспортных сообщений по всей республике. На проведение этих работ будут привлечены займовые средства международных финансовых организаций.

Помимо этого, основные усилия будут направлены на завершение реконструкции основных коридоров «Астана – Балхаш – Алматы», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Актобе – Кандыагаш» и «Атырау – Астрахань».

Также запланировано начало работ на проектах «Кызылорда-Жезказган» (участок по Улытауской области), «Актобе-Кызылорда» (участки «Актобе-Улгайсын», «Кызылорда-Саксаульский»), «Караганда-Жезказган» и «Обход г.Сарыагаш».