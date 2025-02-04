В Казахстане откроют филиал британского университета

Министерство науки и высшего образования одобрило создание в РК иностранного учебного заведения Cardiff University Astana, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «Параграф»

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Порядок организации образовательной деятельности, приема на обучение и управления качеством образования регулируется в соответствии с законодательством РК и внутренними документами вуза, обеспечивающими качество образования не ниже уровня Cardiff University соединенного королевства Великобритании и северной Ирландии.

Финансировать заведение будут за счет собственных, инвестиционных средств и денег, поступающих за обучение, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, а также иных источников.\

Ранее сообщалось, что в рамках исполнения поручения главы государства открыт филиал британского университета University Heriot Watt на базе Актюбинского регионального университета им. К.Жубанова по программам нефтяная инженерия, электроэнергетика, компьютерная инженерия.

Филиал Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева работает на базе Таразского регионального университета им. М.Дулати для подготовки кадров в области химии и химических технологии.

Филиал Университета Гази (Турция) действует на базе Южно-Казахстанского педагогического университета по подготовке педагогических кадров.

Филиал Пекинского университета языков и культуры (КНР) работает на базе Международного Университета Астана, филиал Университета Квинс (Ирландия) - на базе Университета Нархоз.