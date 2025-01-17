В Миннауки рассказали о работе партнерских зарубежных вузов в РК

На сегодняшний день в стране функционируют 23 партнерских вузов Великобритании, Италии, Китая, России, США, Франции и Южной Кореи. В 2025 году предстоит реализовать еще 11 соглашений. На обучение в зарубежных партнерских вузах государством выделено 2 090 грантов для казахстанских студентов.

На сегодняшний день тысячи студентов получают образование по 34-м специальностям, в их числе такие ключевые направления, как педагогическое, инженерно-техническое, искусственного интеллекта.

На эти цели выделяются государственные образовательные гранты (совместные образовательные программы и программы двойного диплома) и средства инвесторов при поддержке государства в предоставлении условий для них.

Подбор зарубежных вузов-партнеров основывается на кадровой потребности в отдельных отраслях и запросах регионов.

Сотрудничество с ведущими зарубежными вузами ориентировано на подготовку специалистов по особо востребованным и дефицитным специальностям, это атомная отрасль, разработка «зеленого» водорода, обеспечение водной безопасности, не имеющих аналогов в Казахстане.

В рамках исполнения поручения главы государства открыт филиал британского университета University Heriot Watt на базе Актюбинского регионального университета им. К.Жубанова по программам нефтяная инженерия, электроэнергетика, компьютерная инженерия.

Открыт филиал Российский химико-технологический университета им. Д.И.Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М.Дулати для подготовки кадров в области химии и химических технологии.

Действует филиал Университета Гази (Турция) на базе Южно-Казахстанского педагогического университета по подготовке педагогических кадров.

Филиал Пекинского университета языков и культуры (КНР) работает на базе Международного Университета Астана, филиал Университета Квинс (Ирландия) - на базе Университета Нархоз.