меню

В Миннауки рассказали о работе партнерских зарубежных вузов в РК

Образование
140

Заключены партнерские соглашения с 34 зарубежными вузами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день в стране функционируют 23 партнерских вузов Великобритании, Италии, Китая, России, США, Франции и Южной Кореи. В 2025 году предстоит реализовать еще 11 соглашений. На обучение в зарубежных партнерских вузах государством выделено 2 090 грантов для казахстанских студентов.

На сегодняшний день тысячи студентов получают образование по 34-м специальностям, в их числе такие ключевые направления, как педагогическое, инженерно-техническое, искусственного интеллекта.

На эти цели выделяются государственные образовательные гранты (совместные образовательные программы и программы двойного диплома) и средства инвесторов при поддержке государства в предоставлении условий для них.

Подбор зарубежных вузов-партнеров основывается на кадровой потребности в отдельных отраслях и запросах регионов.

Сотрудничество с ведущими зарубежными вузами ориентировано на подготовку специалистов по особо востребованным и дефицитным специальностям, это атомная отрасль, разработка «зеленого» водорода, обеспечение водной безопасности, не имеющих аналогов в Казахстане.

В рамках исполнения поручения главы государства открыт филиал британского университета University Heriot Watt на базе Актюбинского регионального университета им. К.Жубанова по программам нефтяная инженерия, электроэнергетика, компьютерная инженерия.

Открыт филиал Российский химико-технологический университета им. Д.И.Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М.Дулати для подготовки кадров в области химии и химических технологии.

Действует филиал Университета Гази (Турция) на базе Южно-Казахстанского педагогического университета по подготовке педагогических кадров.

Филиал Пекинского университета языков и культуры (КНР) работает на базе Международного Университета Астана, филиал Университета Квинс (Ирландия) - на базе Университета Нархоз.

#ВУЗы #Образование

Популярное

Все
Оперативно, грамотно и честно!
Определены самые популярные у туристов регионы
Учиться с удовольствием
Баланс строгих норм и морали
Батареи дождались тепла
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Их породнило печатное слово
Так комфортнее и интереснее жить
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Ключ к душе человека
Казахстан – в числе лидеров студенческих игр
Школьники Астаны получат дипломы по рабочим специальностям
Совсем не розовые пони
Бахыт и его команда
Лучшие инвестиции –  в комфортное детство
Экоотели уже на подходе
Модульное жилье для военнослужащих
Вставай на лед!
В память об Алие
Закон Республики Казахстан
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
На языке текста и рисунка
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Чтобы не потерять себя
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде
Подписан закон по внедрению Единой добровольной накопительной системы «Келешек»
Через «социальный кошелек» медики выдают бесплатные лекарства
Дело Шерзата Болата: расследование не окончено
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Триумф на родине Болливуда
Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
Хранитель вечной любви
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
Цена на золото снова подскочила
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Как ИИ внедряют в сферу образования Казахстана
Репетитор – помощник или конкурент?
Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве…
Учиться с удовольствием

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]