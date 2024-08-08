В Казахстане озаботились условиями для туристов с особыми потребностями

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в КазСтандарте, на данный момент разрабатывается нацстандарт «Туристские услуги для населения и лиц с особыми потребностями маломобильных групп», передает корреспондент Kazpravda.kz

Целью стандарта является обеспечения равного доступ к туристическим услугам для людей всех возрастов и возможностей, что позволит лицам с особыми потребностями улучшить качество жизни, способствовать их реабилитации и оздоровлению.

Уточняется, что стандарт будет применяться организациями, оказывающими туристические услуги.

«Основные требования стандарта включают: доступность зданий, доступность транспорта, параметры стоек и прилавков, места для маневрирования, элементы и устройства в номера», - отметила гендиректор КазСтандарта Еркежан Амирханова.

Проект стандарта размещен на официальном сайте «КазСтандарта» для публичного обсуждения, приглашая всех заинтересованных лиц Казахстана принять активное участие в процессе разработки национального стандарта в этой сфере.