В Казахстане последний звонок прозвенел для 172 тыс. выпускников 11-х классов

Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил учителей, родителей, школьников и выпускников с окончанием учебного года.

– В нынешнем году впервые в истории отечественного образования учебный год закончился 31 мая. Благодаря совместным усилиям педагогов, учащихся и родителей мы успешно смогли его завершить. Я благодарен каждому, кто проявил терпение и с пониманием отнесся к этому изменению, – отметил он в своем поздравлении.

Он также констатировал, что в этом году окончание учебного года в школах совпало с Международным днем защиты детей.

– Мы знаем, что ребенок – самая большая ценность любой семьи, общества и государства, надежда на светлое будущее. Поэтому этот вдвойне праздничный день еще раз подчеркивает важность защиты прав и интересов наших детей, обеспечения равных возможностей для их всестороннего развития, – сказал министр.

Глава Минпросвещения отметил роль каждого: учеников, которые добились больших успехов в образовании, спорте, искусстве, творчестве, и учителей, без которых это было бы невозможно. Поэтому особые слова благодарности – в адрес педагогов.

– Основа каждого ребенка как личности закладывается именно в школе, а педагоги, добросовестно выполняющие просветительскую миссию, всегда остаются самыми уважаемыми специалистами, – продолжил глава ведомства.

Министр просвещения Гани Бейсембаев выразил надежду, что все учащиеся 11-х классов успешно сдадут Единое национальное тестирование и покажут достойные результаты. Он также отметил, что для выпускников колледжей открываются новые возможности, поскольку они не только получили качественное образование, но и научились применять свои знания и умения на практике. Повышена эффективность подготовки кадров путем привлечения в учебный процесс будущих работодателей.

– Желаю вам доброго пути! Я уверен, что вы будете трудиться на благо независимого Казахстана, сохраняя традиции, исторические и культурные ценности нашей страны. Желаю вам успешно сдать экзамены и достичь поставленных целей! – обратился он ко всем выпускникам.

Ну а лично министр просвещения присутствовал на последнем звонке в школе-лицее № 8 города Астаны. Учебное заведение находится на правобережье.

В разговоре министра с журналистами не обошлось без темы продления учебного года. Его увеличение с 34 до 36 недель сегодня не дает покоя многим родителям. Отмечено, что опыт будет внимательно изучен, и экспертная комиссия примет решение – оставить новые сроки или вернуться к старым, когда дети уходили на каникулы 25 мая. Как отметил министр, это произойдет в течение двух недель, в крайнем случае – в течение месяца.

– Мы должны принимать решения, уважая мнения экспертов. Им виднее, это мировая практика. При этом нельзя игнорировать и мнение общества. Но когда стоит вопрос о качестве образования, знаний наших учащихся, то нужно прислушиваться к каждому мнению, каким бы оно ни было. В первую очередь оно должно быть полезно для детей. Дождемся ответа экспертного сообщества. Данное решение будет опубликовано, – сказал глава Минпросвещения.

Пока эксперты будут решать вопрос относительно сроков окончания учебного года, в школах пройдут экзамены, а для 11-х классов – выпускные вечера. Последние, как считают в Министерстве просвещения, нужно проводить не в ресторанах, а в учебных заведениях.

– Выпускные вечера рекомендуем проводить с 20 по 22 июня в стенах школы. Поскольку это символично. Дети оканчивают школу, и их мероприятие должно быть именно в стенах школы, а не в ресторанах. Они за свою жизнь проведут еще немало других мероприятий в ресторанах и кафе. Нужно вместе с учителями, родителями, детьми подвести итог, пожелать самого лучшего, провести теплую доброжелательную встречу. Ведь самое главное – это безопасность наших детей, – резюмировал Гани Бейсембаев.