Международный теннисный турнир пройдет в Алматы

Теннис , Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Призовой фонд предстоящего турнира составит 80 тысяч долларов США

Фото: НОК РК

Турнир состоится в Алматы с 3 по 8 сентября. Местом проведения турнира станет Центр настольного тенниса ADD Ustel Tennis Ortalygy, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК.

В этом году в WTT Contender Almaty примут участие 120 спортсменов. Они представят 22 страны мира.

У болельщиков будет возможность увидеть вживую игру таких звезд мирового настольного тенниса, как бронзовый призер чемпионата мира в смешанном парном разряде, обладатель золотой медали молодежного мирового первенства Линь Шидун (Китай), серебряный призёр Олимпийских игр в командном зачёте Мива Харимото (Япония).

Сборную Казахстана представят 11 мужчин и 11 женщин. Среди них Кирилл Герасименко, Анастасия Лаврова, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова, Зауреш Акашева.

Стоит отметить, что престижный турнир проводится в нашей стране уже в третий раз.

Турнир в прямом эфире будут транслировать телеканал Qazsport и официальный YouTube канал World Table Tennis (WTT).

#турнир #звезды #настольный теннис

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