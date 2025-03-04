В Казахстане создадут Гарантийный фонд для кредитования крупного бизнеса

Банки и финансы,Правительство
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Венера Баталова
корреспондент

Идея механизма - в том, что государство берет на себя часть финансовых рисков, связанных с кредитованием крупных проектов

Фото: пресс-служба правительства РК

Решение о создании фонда было принято в целях активизации кредитования экономики, особенно крупных инвестиционных проектов. Об этом в ходе заседания правительства сообщил председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фонд будет служить инструментом для вовлечения ликвидности банков второго уровня и повышения привлекательности финансирования как для частных, так и для государственных участников.

Основная идея механизма заключается в том, что государство берет на себя часть финансовых рисков, связанных с кредитованием крупных проектов. Это позволит улучшить доступность и условия финансирования, что, в свою очередь, будет способствовать развитию значимых для экономики инициатив.

Гарантийный фонд будет создан при холдинге и будет направлен на поддержку проектов стоимостью от 7 млрд тенге.

«Данный фонд будет действенным инструментом для решения вопроса достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов. Инициатор проекта должен обеспечить собственное участие в размере не менее 20% от стоимости проекта. Остальные 80% от стоимости проекта будет финансироваться за счет кредита от БВУ и БРК. При этом покрытие гарантией холдинга для кредиторов составит до 30% суммы финансирования», — отметил на заседании Рустам Карагойшин.

#бизнес #кредитование #Гарантийный фонд

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