В Казахстане создадут Гарантийный фонд для кредитования крупного бизнеса

Идея механизма - в том, что государство берет на себя часть финансовых рисков, связанных с кредитованием крупных проектов
Решение о создании фонда было принято в целях активизации кредитования экономики, особенно крупных инвестиционных проектов. Об этом в ходе заседания правительства сообщил председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина
Фонд будет служить инструментом для вовлечения ликвидности банков второго уровня и повышения привлекательности финансирования как для частных, так и для государственных участников.
Основная идея механизма заключается в том, что государство берет на себя часть финансовых рисков, связанных с кредитованием крупных проектов. Это позволит улучшить доступность и условия финансирования, что, в свою очередь, будет способствовать развитию значимых для экономики инициатив.
Гарантийный фонд будет создан при холдинге и будет направлен на поддержку проектов стоимостью от 7 млрд тенге.
«Данный фонд будет действенным инструментом для решения вопроса достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов. Инициатор проекта должен обеспечить собственное участие в размере не менее 20% от стоимости проекта. Остальные 80% от стоимости проекта будет финансироваться за счет кредита от БВУ и БРК. При этом покрытие гарантией холдинга для кредиторов составит до 30% суммы финансирования», — отметил на заседании Рустам Карагойшин.