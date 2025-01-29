В Казахстане стали больше производить переработанных орехов и плодов

Объем продаж на внутреннем рынке вырос почти на 26 % за год

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За период с января по ноябрь 2024 года производство переработанных и консервированных орехов и плодов в РК увеличилось до 12,2 тыс. тонн, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Одновременно наблюдается рост импорта переработанных орехов и плодов, который увеличился на 20,7% и составил 194,9 тыс. тонн (в январе-ноябре 2023 года этот показатель составлял 161,5 тыс. тонн).

Важно отметить, что удельный вес импортируемой продукции занимает 94,1% ресурсов.

Объем продаж на внутреннем рынке за 11 месяцев прошлого года составил 195,4 тыс. тонн, что на 25,9% больше по сравнению с предыдущим годом.