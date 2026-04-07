В Казахстане строят новые мощности угольной генерации

Энергетика,Правительство
Речь идет о расширении Экибастузской ГРЭС-2 с вводом энергоблоков №3 и №4, а также строительстве ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Об этом на заседании Правительства РК под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил председатель правления компании «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов

Фото: пресс-служба правительства

В частности, на Экибастузской ГРЭС-2 реализуется проект строительства энергоблоков №3 и №4 мощностью по 550 МВт каждый. В мае 2025 года заключен EPC-контракт с казахстанским консорциумом, завершена разработка проектно-сметной документации 2 объектов. В Кокшетау ведется строительство новой ТЭЦ с увеличением мощности до 820 Гкал/час. На объекте подведены коммуникации, ведется подготовка инфраструктуры и продолжается строительство бетонного узла.

Поставка оборудования начнется в 2027 году, ввод станции – в I квартале 2029 года. В городах Семее и Усть-Каменогорске реализуются проекты строительства ТЭЦ. 30 января 2026 года заключены EPC-контракты с казахстанско-сингапурским консорциумом. Ввод станций запланирован в IV квартале 2029 года. Отмечено, что все проекты направлены на покрытие дефицита мощности и обеспечение устойчивого энергоснабжения страны.

«Таким образом, АО «Самрук-Энерго» обеспечивает своевременную реализацию проектов угольной генерации в рамках исполнения поручений Президента и Правительства Республики Казахстан», — отметил председатель правления компании «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.
