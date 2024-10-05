В Казахстане заготовлено более 42,5 млн тонн кормов

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В целях принятия мер по расширению площадей орошаемых земель под кормовые культуры, развитию семеноводства кормовых культур, приобретению сельхозтехники, повышению продуктивности пастбищных угодий ведомством проводится работа по актуализации Дорожной карты развития кормопроизводства.

В текущем году посевные площади кормовых культур по данным регионов превысили 3,2млн. гектаров, что больше на 83,5 тыс. гектаров по сравнению с 2023 годом. При этом доля кормовых, размещаемых на пашне составила порядка 14% (в 2023 году – 13%).

Запланировано заготовить 24,5 млн. тонн сена (полуторагодичный – 36,7 млн. тонн), сенажа - 1,7 млн. тонн, соломы – 4,6 млн. тонн, концкормов – 5,5 млн. тонн и силоса – 2,0 млн. тонн.

По состоянию на 4 октября текущего года заготовлено сена в объеме 32,5 млн. тонн или 88,5 % от полуторагодового плана, сенажа 1,8 млн. тонн или 110,2% от годового плана, концкормов 2,7 млн. тонн (49,6%), силоса 1,8млн. тонн (92,9%) и соломы 3,7 млн. тонн (80,8%).

В целом, обстановка по кормообеспеченности в Казахстане прогнозируется как стабильная.