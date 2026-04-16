В Казахстане на следующей неделе ждут визита президента Монголии

Президент
133

Об этом стало известно в ходе церемонии вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Верительные грамоты вручили посол Государства Кувейт Адель Ахмед Сулайман Аль-Гунайман, посол Монголии Гунаажавын Батжаргал, посол Княжества Монако Мирей Мартини, посол Республики Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакрус Пердемо.

Глава государства поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Президент сообщил, что в Казахстане проводятся масштабные преобразования.

– 15 марта состоялся референдум по принятию новой, прогрессивной по своему характеру Конституции. Мы строим Справедливый Казахстан, основанный на принципе «Закон и Порядок». Стремимся стать государством, нацеленным на развитие знаний, инноваций и искусственного интеллекта. В нашей стране этот год объявлен Годом искусственного интеллекта, и мы делаем все возможное для достижения успехов в этой исключительно важной сфере, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, направленную на укрепление конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

– Уверен, в Казахстане имеются самые широкие возможности для продвижения интересов ваших стран. Следующая неделя обещает быть весьма насыщенной, поскольку мы ожидаем визит Президента Монголии. Затем в Астане состоятся Региональный экологический саммит под эгидой ООН и заседание Совета глав государств Международного фонда по спасению Арала. Убежден, что вы будете внимательно следить за событиями в нашей стране, а также внесете весомый вклад в укрепление потенциала взаимного сотрудничества. Мы стремимся развивать открытую рыночную экономику и приветствуем приток иностранных инвестиций. Казахстан поддерживает тесные контакты с основными международными финансовыми институтами и организациями, – отметил Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]