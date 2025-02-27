В КГД рассказали о магазине у дома, который ежедневно выдавал только один чек

Налоги,Банки и финансы
126
Дана Аменова
корреспондент

КГД активно используют сведения по ККМ, в том числе количество выданных чеков, суммы и периодичность, сообщает Kazpravda.kz 

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Комитетом государственных доходов (КГД) выявлено 260 тыс. налогоплательщиков, которые на протяжении длительного времени выдавали всего один чек в день и (или) неизменно фиксировали одинаковую сумму выручки.

«Одним из примеров является магазин у дома в Мунайлинском районе Мангистауской области, реализующий продукты питания, который на протяжении года ежедневно выдавал лишь 1 чек на 7 тыс. тенге. Это свидетельствуют о явных признаках неприменения ККМ, а также грубом нарушении прав потребителей. В отношении таких налогоплательщиков проводятся соответствующие меры», – пишут в пресс-релизе.

Кроме того, анализ данных за 2023 год выявил существенные расхождения в оборотах 82,2 тыс. налогоплательщиков, которые не отразили в налоговых отчетностях поступления через платежные карточки (POS-терминалы) и мобильные платежи (QR-платежи) на сумму более 1 триллиона тенге.

Для самостоятельного устранения нарушений в адрес вышеуказанных налогоплательщиков направлены уведомления камерального контроля (срок исполнения 20-26 марта текущего года).

На сегодня 6,2 тыс. налогоплательщиков представили налоговые декларации с отражением доходов на сумму 43,7 млрд.тенге, начислено 1,1 млрд.тенге налогов.

«КГД информирует граждан и предпринимателей о необходимости обязательного применения контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией фиксации и передачи данных при проведении денежных расчетов. Современные фискальные данные позволяют операторам автоматически передавать информацию о выданных чеках в комитет, что значительно повышает прозрачность финансовых операций и способствует эффективному контролю», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что Кодекс РК «Об административных правонарушениях» предусматривает ответственность за нарушение требований по применению ККМ. За первое нарушение налогоплательщик может получить предупреждение, а за повторное – штраф в размере от 15 до 50 МРП.  Также гражданам напомнили о важности соблюдения законодательства и своевременного применения контрольно-кассовых машин для обеспечения прозрачности расчетов и минимизации рисков налоговых правонарушений.

#КГД #ККМ #важность #применение

Популярное

Все
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Мопеды: теперь только по правилам
Быстрого решения для «черного неба» нет
Не только учить, но и учиться
Развитие ключевых направлений ведомства
Начните управлять своим бюджетом
Зрелищно, ярко, динамично
Край трудолюбивых дехкан
Дошедший до Берлина
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 февраля 2025 года №67-НП
Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана
Наполнять сердца добром
Свиристели уж запели
Территория талантов
Сократить расходы и лишние структуры можно благодаря IT-технологиям
«Серебряный» забег в Канаде
В поисках духовного контакта
Земля неприкосновенная
Безопасность военнослужащих – главная забота армии
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Начните управлять своим бюджетом
Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместную реализацию проект…
Что делать, если у Вас просрочка по кредиту
Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]