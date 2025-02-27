В КГД рассказали о магазине у дома, который ежедневно выдавал только один чек

КГД активно используют сведения по ККМ, в том числе количество выданных чеков, суммы и периодичность, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Комитетом государственных доходов (КГД) выявлено 260 тыс. налогоплательщиков, которые на протяжении длительного времени выдавали всего один чек в день и (или) неизменно фиксировали одинаковую сумму выручки.

«Одним из примеров является магазин у дома в Мунайлинском районе Мангистауской области, реализующий продукты питания, который на протяжении года ежедневно выдавал лишь 1 чек на 7 тыс. тенге. Это свидетельствуют о явных признаках неприменения ККМ, а также грубом нарушении прав потребителей. В отношении таких налогоплательщиков проводятся соответствующие меры», – пишут в пресс-релизе.

Кроме того, анализ данных за 2023 год выявил существенные расхождения в оборотах 82,2 тыс. налогоплательщиков, которые не отразили в налоговых отчетностях поступления через платежные карточки (POS-терминалы) и мобильные платежи (QR-платежи) на сумму более 1 триллиона тенге.

Для самостоятельного устранения нарушений в адрес вышеуказанных налогоплательщиков направлены уведомления камерального контроля (срок исполнения 20-26 марта текущего года).

На сегодня 6,2 тыс. налогоплательщиков представили налоговые декларации с отражением доходов на сумму 43,7 млрд.тенге, начислено 1,1 млрд.тенге налогов.

«КГД информирует граждан и предпринимателей о необходимости обязательного применения контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией фиксации и передачи данных при проведении денежных расчетов. Современные фискальные данные позволяют операторам автоматически передавать информацию о выданных чеках в комитет, что значительно повышает прозрачность финансовых операций и способствует эффективному контролю», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что Кодекс РК «Об административных правонарушениях» предусматривает ответственность за нарушение требований по применению ККМ. За первое нарушение налогоплательщик может получить предупреждение, а за повторное – штраф в размере от 15 до 50 МРП. Также гражданам напомнили о важности соблюдения законодательства и своевременного применения контрольно-кассовых машин для обеспечения прозрачности расчетов и минимизации рисков налоговых правонарушений.