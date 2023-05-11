В Кокшетау до сих пор действует станция водоочистки, признанная почти 40 лет назад непригодной к эксплуатации
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Раушан Утеулина
От плохого качества питьевой воды жители областного центра страдают уже давно. Беспокоясь о здоровье, одни за немалые деньги оснащают трубы, подающие в квартиры холодную воду, специальными фильтрами, а кто не может себе этого позволить (таковых большинство), покупают живительную влагу, очищенную методом обратного осмоса, в специальных автоматах, имеющихся практически при каждой городской многоэтажке.