В Кокшетау до сих пор действует станция водоочистки, признанная почти 40 лет назад непригодной к эксплуатации

Знающие люди при этом утверждают, что продажа очищенной воды в Кокшетау – довольно прибыльный бизнес.

Проблема качества питьевой воды в Кокшетау поднимается на разных уровнях регулярно, но безуспешно. Периодически в социальных сетях размещаются видеоролики от возмущенных горожан, демонстрирующие мутную жидкость, текущую из их кранов, по цвету больше смахивающую на техническую. Порой, утверждают горожане, она отдает болотным, гнилостным запахом…

Главная причина тому – давно устаревшая станция водоочистки (ежесуточной мощностью 21 тыс. кубометров воды), построенная еще в 1969-м. Эксплуатируется этот объект с 1970 года. Причем еще 37 лет назад – в 1986-м – его фильтровальное оборудование решением специальной комиссии было признано непригодным для эксплуатации и рекомендовано к списанию…

И что? А ничего. И поныне многострадальная фильтрационная станция, несмотря на свой мутный многолетний «бэкграунд», по-прежнему используется, ибо альтернативы ей в городе до сих пор нет. Не редкость на городских водопроводных сетях и аварии, поскольку так же изношена добрая половина труб.

Воду Кокшетау получает из Чаглинского и Сергеевского водохранилищ. Порой во время половодья или в летнее время вода близлежащего Чаглинского водозабора не соответствует нормам. Тогда «Кокшетау су арнасы» полностью переходит на другой источник – горожанам живительная влага подается из Сергеевского водохранилища. Вода здесь чище, но неэффективная работа устаревшей фильтрационной станции, такие же вконец изношенные трубы делают свое мутное дело.

На днях вопрос качества питьевой воды и мер по ее улучшению рассматривался на заседании общественного совета Кокшетау. По словам его председателя, ветерана здравоохранения Серика Какенова, долгие годы возглавлявшего многопрофильную городскую больницу, горожане, получая фактически техническую воду, платят за нее, как за питьевую.

– Живу в городе, знаю, что не каждый может себе позволить постоянно покупать очищенную воду даже в уличных автоматах, экономят, используют только на чай. Есть малоимущие, что пьют воду из-под крана, набирают ее в колонках, – говорит он.

В настоящее время, как отметил руководитель «Кокшетау су арнасы» Юрий Шенгальц, областной центр полностью снабжается водой из Сергеевского водохранилища. Несколько ранее городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля подавал иск в суд на горводоканал из-за плохого качества воды. Позже стороны пришли к взаимному соглашению, согласно которому до 15 августа будут капитально отремонтированы фильтры, произведена реконструкция существующей станции очистки воды.

Санитарная служба региона, отслеживая ситуацию и проводя сравнительный анализ качества питьевой воды, выявила выраженную корреляционную связь с регистрацией инфекционных заболеваний.

Так, в ряде районов Акмолинской области, в том числе и в Кокшетау, показатель несоответствия водопроводной воды санитарно-гигиеническим нормам на протяжении ряда лет превышает среднеобластной. Как следствие, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом А в этих районах, включая Кокшетау, выше среднего по области.

Вспышки инфекционных заболеваний регистрировались в областном центре в 2012–2016 годах. Так, в 2015-м в Кокшетау было выявлено 78 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Одной из основных причин кишечной инфекции при расследовании всех случаев названо употребление воды низкого качества.

Водная проблема в городе не решается уже практически треть века. Жители областного центра живут надеждой на то, что кардинально водный вопрос решится со сдачей в эксплуатацию долгожданного объекта – новой станции очистки воды. Именно об этом «бородатом» проекте недавно шла речь на заседании Правительства РК.

Строительство новой системы фильтрации водопроводной воды производительностью 60 тыс. кубометров в сутки началось в Кокшетау еще в 2011 году. Но что-нибудь все время шло не так.

В свое время в рамках госзакупок был заключен договор на сумму в 1,623 млрд тенге с подрядчиком – ТОО «AEGIS ins», которое частично успело построить лишь здания реагентного хозяйства, цеха и лаборатории, освоив 538,1 млн тенге. Затем строительные работы прекратились. В 2012-м городской суд признал тот тендер несостоявшимся, стройплощадка опустела.

В течение 2012–2013 годов по итогам повторного конкурса на объекте появилось ТОО «АП Импекс», освоившее 181,24 млн тенге. Однако в связи с необходимостью корректировки проекта по разделу технологии и оборудования строительство станции вновь остановилось.

В 2019 году по итогам нового, третьего по счету, конкурса был заключен договор с ТОО «Caspian contractors trust». Последняя информация, полученная от руководителя отдела строительства Кокшетау Шамрата Садвакасова буквально на днях вселила надежду. По его словам, ожидаемое положительное заключение госэкспертизы получено. Недавно, 4 мая, прошло совещание, на которое приглашались представители подрядной фирмы. После майских праздников строители приступают к работе.

– Уже выделено 1,5 миллиона тенге, надеемся, что все получится, у нас будут деньги и на закуп оборудования. Планируем приобрести комплексное оснащение для станции очистки в Катаре. Есть договоренность с их представителями в Алматы на покупку оборудования за 10% предоплаты, – сообщил Шамрат Садвакасов.

Приблизительным сроком сдачи объекта-долгостроя в эксплуатацию в отделе строительства Кокшетау назвали конец 2024 года.