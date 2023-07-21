18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Уголовное дело возбудили по факту доведения до самоубийства 18-летней жительницы города Кокшетау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

«20 июля в 9:50 на линию 102 сообщили, что на территории средней школы №16 Кокшетау обнаружено тело девушки в повешенном состоянии, – проинформировали в ДП. – На место выехала следственно-оперативная группа управления полиции города. Установлена личность девушки, это жительница Кокшетау 2004 года рождения».

Полиция начала досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Доведение до самоубийства».

Назначена экспертиза, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.