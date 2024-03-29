В Кокшетау объявлена ЧС из-за паводка

Фото: акимат Кокшетау

В связи со сложной паводковой ситуацией, связанной с аномальным повышением уровня воды в реке Кылшакты, в результате которого были нарушены условия жизнедеятельности жителей, в Кокшетау объявлен режим ЧС местного значения.

«В рамках ЧС будет оценен весь ущерб и комиссионно решаться вопросы по их возмещению. Создан штаб по ликвидации последствий, проводится эвакуация жителей, проживающих в зоне подтопления. По состоянию на 29 марта порядка ста человек размещено в подготовленных местах. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», - сказал аким города Бауржан Гайса.

Сегодня в связи с выходом воды с берега реки Кылшакты подтоплено 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также первый этаж детского сада.