В Кокшетау прошел молодежный форум с участием работающей и учащейся молодежи
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Мероприятие, инициированное областным молодежным ресурсным центром, состоялось в стенах строительно-технического колледжа № 1 г. Кокшетау. Встреча работающей молодежи с теми, кто только готовится ею стать, была полезна для студентов, желающих получить информацию по возможному трудоустройству. Организаторы предоставили будущим специалистам возможность узнать о востребованных профессиях, о том, что компании могут им предложить.