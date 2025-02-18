В Кокшетау прошел молодежный форум с участием работающей и учащейся молодежи

Представители крупных кокшетауских ТОО – «Новопэк», «ENKI», а также ИП «Vorota Luxe» рассказали ребятам о производстве, условиях работы, социальном пакете, личном опыте адаптации, карьерном росте. Каждый из них после окончания учебного заведения оказался на предприятиях, и такой опыт старших для молодежи всегда полезен.

Руководитель отдела развития HR ТОО «Новопэк» Молдир Кайрушева рассказала, как сегодня работает и развивается их предприятие – многолетний лидер страны на рынке полимерной упаковки. Что касается возможностей, то любой совершеннолетний человек, в том числе и выпускники колледжей и вузов, может пройти на предприятии трехмесячные курсы по специализации «ткач» с выплатой стипендии. Предприятию нужны операторы швейного оборудования, и азы профессии также можно освоить прямо на производстве.

Что компания предлагает своим работникам? Прежде всего бесплатное проживание в общежитии, предоставляются питание и развозка по городу, близлежащим селам. Кстати, на втором этаже так называемого корпоративного дома, как именуют в ТОО общежитие, идет ремонт. Здесь к концу нынешнего года откроется досуговый центр для сотрудников компании, а также детский сад.

Пожалуй, наиболее близок ребятам стал пример Алмаза Бисина, механика цеха из ТОО «ENKI» – передового предприя­тия, по праву называющегося флагманом кирпичной отрасли страны. Алмаз учился в Высшем техническом колледже г. Кокшетау и проходил практику на кирпичном заводе. Окончив обучение, пришел на завод. Его приняли подсобным рабочим. За 13 лет работы на предприя­тии он стал механиком цеха, возглавляет один из наиболее ответственных участков, дос­конально знает и отвечает за работу всего сложного заводского оборудования зарубежного производства. Есть у Алмаза и ученики из числа студентов, проходящих в ТОО «ENKI» дуальное обучение.

К слову, будучи рабочим завода, Алмаз окончил Казахский автомобильно-дорожный институт в Алматы. Несмотря на высшее образование, молодой человек не намерен в ближайшее время менять место работы, так как ему на этом современном предприятии, известном на весь Казахстан, все нравится. Дружная атмосфера в коллективе, что на 90% состоит из молодежи, стабильная заработная плата, практически полностью автоматизированный труд на современном оборудовании, социальный пакет. Алмаз Бисин пригласил студентов СТК № 1 на работу в их ТОО, поскольку, по его словам, это один из островков стабильности и роста.

Руководитель ИП «Vorota Luxe» Ержан Байгенжин рассказал о становлении своего предприятия, занимающегося производством и установкой автоматических ворот, шлагбаумов, роликов, ограждений. Молодой человек открыл собственное дело, воспользовавшись госпрограммой «Бастау Бизнес». Получив первоначальные знания и навыки для ведения бизнеса, он составил бизнес-план и смог претендовать на получение государственного гранта в размере 515 тыс. тенге. С этой суммы и началась реализация его бизнес-проекта.

Сегодня в его ИП трудятся шесть человек, в разгар сезона набирают до 15 рабочих. К слову, наиболее востребованы на предприятии сварщики. По словам Ержана, искать, зазывать людей этой дефицитной специальности нет времени, да и, судя по всему, бесполезно, поэтому понемногу сами осваивают на производстве рабочие навыки под руководством опытного мастера. Он и сам когда-то также, не имея опыта, впервые взял в руки сварочные инструменты, обучился ремес­лу. У небольшого по городским меркам предприятия большие планы. Изучив потребности рынка в Кокшетау и области, Ержан Байгенжин намерен начать производство сэндвич-панелей. А это уже новый уровень развития, новые рабочие места для горожан.

Ержан Байгенжин пригласил на свое предприятие будущих выпускников колледжа, чтобы познакомиться с производством. Быть может, кто-нибудь заинтересуется тем, что они делают. В любом случае, пожелал он ребятам, не нужно бояться мыслить нестандартно, ставить перед собой новые интересные цели и задачи.