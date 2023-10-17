В комбайн затянуло рабочего в Акмолинской области

В Акмолинской области расследуется гибель комбайнера на уборочных работах, передает Kazpravda.kz со ссылкой 716.kz

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По информации пресс-службы департамента полиции региона, трагический инцидент произошел 14 октября на территории полевого стана Жаркаинского района.

Комбайнера, жителя Костанайской области, во время уборочных работ затянуло в ремни приводов комбайна «Енисей». 58-летний мужчина скончался на месте.

Отдел полиции начал досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда, повлекшее за собой смерть человека».

После проведения следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение.