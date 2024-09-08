В Кыргызстане стартовали учения ОДКБ

Армия
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Казахстанские десантники на передовой, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

На полигоне «Эдельвейс» начались масштабные учения Организации договора о коллективной безопасности.

В нем участвуют контингенты войск Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Среди них – формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел, органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Наряду с воинскими контингентами других стран, высокий профессионализм и готовность к выполнению сложных задач, демонстрируют казахстанские военнослужащие Десантно-штурмовых войск.

Всего к учениям с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие-2024», с силами и средствами разведки «Поиск-2024», материально-технического обеспечения «Эшелон-2024» привлечены около 1500 военнослужащих.  Задействованы до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе авиация, разнотипные БПЛА, боевые катера, а также средства ПВО.

Учение направлено на укрепление безопасности в Центральной Азии, эффективную координацию и совместное реагирование на вызовы и угрозы.

#учения #Кыргызстан #ОДКБ

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