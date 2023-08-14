Когда заработает новый терминал аэропорта Кызылорды

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Современный терминал аэропорта "Коркыт ата", соответствующий международным стандартам, построят в городе Кызылорде, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В воскресенье аким области Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом работ на терминале аэропорта "Коркыт ата".

По информации облакимата, если нынешний аэропорт обслуживает 137 тысяч человек в год, то новый терминал после запуска сможет принять 220 тысяч пассажиров, объем грузоперевозок увеличится со 150 до 240 тонн.

«В терминале стоимостью 33 млн долларов и площадью 750 квадратных метров будет установлен 2-этажный телескопический трап. Для удобства пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями, будут предусмотрены эскалаторы и лифты, быстрое и комфортное обслуживание, стойки саморегистрации, автоматизированная система обработки выдачи груза. Местный акимат подведет инфраструктуру к объекту. Строительство терминала планируется завершить в 2024 году», – отметили в акимате.

Проект реализуется за счет средств мецената.