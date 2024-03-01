В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET

Департамент экономических расследований по Кызылординской области разыскивает гражданина РК Жубанаева Алмаса Уразалиевича 11.10.1990 года рождения, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ

Он находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области.

Алмас Жубанаев в период незаконной деятельности, с использованием соцсети Instagram, проводил тренинги, агитацию и привлек вкладчиков Алматы, Шымкента и Кызылорды.

Общее количество потерпевших 59 лиц, сумма ущерба составляет 63 373 356 тенге.

Если Вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, об этом необходимо сообщить по телефонам: 8-775-125-55-54: 8-701-527-10-45.

Ранее сообщалось, что троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды Qnet арестовали в Кызылординской области.

В начале года шесть лет тюрьмы получил руководитель финпирамиды Qnet.