Троих предполагаемых организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области

Фото: Kazpravda.kz

По данным АФМ, трое подозреваемых в Кызылординской области в 2019-2022 годы под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли от 35 жителей региона почти 44 млн тенге.

"Потерпевшие вносили денежные вклады от 840 тысяч до 1,2 млн тенге, – установило следствие. – С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит".

В АФМ напомнили, что вычислить финпирамиду поможет Telegram-бот Baiqa, piramida!