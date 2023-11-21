Троих предполагаемых организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды Qnet арестовали в Кызылординской области, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По данным АФМ, трое подозреваемых в Кызылординской области в 2019-2022 годы под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли от 35 жителей региона почти 44 млн тенге.  

"Потерпевшие вносили денежные вклады от 840 тысяч до 1,2 млн тенге, – установило следствие. – С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит".

В АФМ напомнили, что вычислить финпирамиду поможет Telegram-бот Baiqa, piramida!

"Если Вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Контакты территориальных департаментов доступны по ссылке", – добавили в ведомстве. 

#деньги #пострадавшие #финансовая пирамида #Кызылординская область #дело #Qnet

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