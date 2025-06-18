В Минпроме рассказали о конкретных шагах по обеспечению промышленности сырьем

Экономика
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В СЦК состоялся брифинг по развитию обрабатывающей промышленности и обеспечению ее отечественным сырьем. Спикером выступил заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Галымжан Торебек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

Фото: Kazpravda.kz

В своем выступлении он остановился на конкретных шагах, предпринятых в рамках реализации стратегических поручений Главы государства. В рамках принятого в 2021 году Закона РК «О промышленной политике» повысилась доступность сырья для товаропроизводителей на внутреннем рынке. В частности, отечественные предприятия получили возможность получить сырье по цене ниже 5% от цены Лондонской биржи металлов. В результате принятых мероприятий по обеспечению сырьем внутренних товаропроизводителей по 30 проектам значительно увеличился объем выпуска готовой продукции.

Переработка первичного алюминия в 2024 году увеличилась в 2 раза и составила 57 тыс. тонн. В текущем году в результате подписания контрактов с отечественными предприятиями планируется довести показатель переработки алюминия до 93 тыс. тонн. К 2029 году планируется увеличить переработку алюминия до 163 тыс. тонн.

По обработке меди:

В 2024 году объем переработки меди составил 13,2 тыс. тонн, до 2029 года планируется довести до 91 тыс. тонн. Медным сырьем обеспечено 16 отечественных предприятий. Ожидается, что производство медных проводов и деталей трансформаторов вырастет на 31%, а производство катанки и проката на 29%.

По обработке цинка:

В 2024 году внутренняя переработка цинка достигла 3,6 тыс. тонн и увеличилась на 55% по сравнению с 2021 годом.

Значительно увеличится производство дверно-оконной фурнитуры, дорожных ограждений и других видов продукции на основе цинка.

По свинцу:

В этом году ТОО «Кайнар АКБ» будет обеспечено 36 тыс. тонн свинца для производства аккумуляторов, а ТОО «Asma Industrial» – 41 тыс. тонн.

Поручение Главы государства по обеспечению отечественной промышленности сырьем выполняется системно и интенсивно. Эти меры позволяют в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка и снизить зависимость от импорта, отметили в министерстве.

 

#промышленность #алюминий #сырье #медь #цинк

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