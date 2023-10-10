В МНЭ озвучили меры по дальнейшему росту экономики Казахстана

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Глава Миннацэкономики озвучил ряд необходимых мер для обеспечения дальнейшего роста экономики Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Выступая на заседании правительства, Куантыров отметил, что по итогам января-сентября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,7%.

Рост в реальном секторе составил 3,7%, а в сфере услуг – 5,1%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.

По всем 7 экономическим показателям рост отмечается в 5 регионах – Абай, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте.

За январь-сентябрь текущего года введено 11,7 млн квадратных метров жилья, что на 11,6% больше показателя соответствующего периода прошлого года.

Резкое снижение объем валового выпуска в сельском хозяйстве – 9,9% Куантыров связал с уменьшением объемов сбора урожая зерновых культур в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По его словам, для роста экономики необходимо активно продвигать экспорт отечественной продукции, в том числе за счет доступа отечественных предприятий к транспортно-логистической инфраструктуре. Также, добавил глава МНЭ, нужно контролировать реализацию мер поддержки занятости, завершить в установленные сроки инвестиционные проекты, намеченные на текущий год.