Одним из наиболее распространенных нарушений является безрецептурный отпуск лекарственных средств, входящих в перечень "сильнодействующих веществ", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

1 января 2026 года вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Перечень таких веществ утвержден приказом министра здравоохранения.

"Напоминаем о необходимости строгого соблюдения норм действующего законодательства. За их нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, - отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

С начала текущего года проведено три этапа ОПМ "Дармек", в рамках которого проводились комплексные проверки медицинских организаций и частных аптек на предмет соблюдения правил по хранению, учету и реализации препаратов, подлежащих государственному контролю.

Проверке было подвергнуто 1 200 медицинских учреждений, ограничен оборот свыше 100 тысяч вышеуказанных препаратов, собрано более 1000 материалов, которые направлены в территориальные департаменты медицинского и фармацевтического контроля МЗ для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Наложены штрафы на общую сумму более 150 млн тенге. Одним из наиболее распространенных нарушений является безрецептурный отпуск лекарственных средств, входящих в перечень "сильнодействующих веществ".

