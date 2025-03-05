В Нацгвардию призовут 7 000 молодых парней

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Весенний призыв граждан на срочную воинскую службу в ряды Национальной гвардии пройдет в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан. Он будет осуществляться аналогично призыву в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ежегодно в ряды Национальной гвардии призываются более 14 тысяч граждан. В рамках весеннего призыва 2025 года планируется направить на службу около 7 000 человек. Комплектование воинских частей запланировано в период с 20 мая по 30 июня.

Призывники будут проходить службу в подразделениях, дислоцированных преимущественно в городах республиканского и областного значения. Их задачи включают охрану важных государственных объектов, обеспечение общественного порядка совместно с органами внутренних дел, а также охрану учреждений уголовно-исполнительной системы.

В настоящее время представители воинских частей Национальной гвардии в управлениях по делам обороны проводят мероприятия по предварительному изучению и отбору призывников.

Отметим, в рамках поддержки военнослужащих срочной службы в 2024 году для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований страны было выделено 3000 образовательных грантов, из которых 1267 получили военнослужащие Национальной гвардии.

22 из них после срочной службы поступили в Академию Национальной гвардиичтобы стать дипломированными защитниками Родины и получить заветные лейтенантские погоны.

#армия #солдат #Нацгвардия #призыв

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