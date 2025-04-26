Совет общины Апелдорн в Нидерландах признал, что в ходе прошедшего в прошлом году ремонта «с высокой долей вероятности» отправил на свалку 46 произведений искусства, в числе которых — один из портретов отрекшейся от престола королевы Беактрикс работы американского художника Энди Уорхола, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

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Стоимость шелкового принта с портретом тогда еще юной королевы, отпечатанного в середине 1980-х гг., оценивается по меньшей мере в 15 тыс. евро.

Как показало проведенное расследование, в ходе ремонтных работ часть экспонатов была перенесена на хранение в подвальное помещение — и скорее всего случайно выброшена, поскольку правила хранения арт-объектов такого сценария не предусматривают.

«Не так положено хранить ценные вещи, — заявил в интервью местным журналистам мэр города Ханс ван дер Пас. — Но так уж произошло. Нам очень жаль».

В опубликованном в четверг заявлении городского совета утверждается, что в подвале размещался склад, куда на время ремонта ратуши и перенесли часть экспонатов.

«Скорее всего, эти произведения искусства случайно вынесли вместе с мусором», — говорится в заявлении.

Как уточняет местное издание Algemeen Dagblad, проведенное по поводу таинственного исчезновения расследование пришло к выводу, что с некоторыми из арт-объектов «могли обойтись небрежно», оставив их в стоящих в подвале мусорных контейнерах.